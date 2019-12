El exdirector técnico de la selección boliviana, el español Xavier Azkargorta a través de su cuenta en Twitter afirmó que estuvo en Bolivia en las jornadas de octubre y noviembre cuando se desató el descontento nacional por el fraude electoral del MAS y aseguró que nunca vio un golpe de estado. También dijo sentirse avergonzado por el accionar de los encapuchados españoles.

Azkargorta tras su exitosa incursión en el futbol boliviano en 1993, radicó en la ciudad de Santa Cruz y guardó un prudente silencio en temas deportivos; pero reapareció con un comentario poco habitual en él, en medio de la polémica en Bolivia y España a raíz del presunto operativo fallido por personal encapuchado que habría intentado rescatar a exautoridades del gobierno del MAS, alojados en la residencia mexicana.

“Soy boliviano de alma español de papeles, vasco de corazón. Mi aita Patxi sufrió cárcel en Ondarreta y Martutene, siempre me enseñó verdad y respeto como grandes valores. Me pongo la capucha? Siento vergüenza. No me moví de Bolivia. Nunca vi golpe de Estado”, escribió en su cuenta de twitter.

El vasco asegura que estuvo en Bolivia durante la crisis de octubre y noviembre que estalló tras las elecciones generales y la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, luego de conocer un informe preliminar de la OEA donde se confirmó el fraude electoral.

Morales y los operadores políticos del MAS acusaron de ser víctimas de un golpe de Estado, pero los líderes cívicos atribuyeron a una resistencia ciudadana en señal de rechazo al fraude propiciado por el mismo gobierno, exigiendo la convocatoria a una segunda vuelta electoral y, por último, nuevas elecciones generales.