MAS elegirá a su binomio la primera semana de enero

El Movimiento Al Socialismo (MAS) realizará un ampliado nacional el próximo 4 de enero en el país, donde definirán el binomio presidencial que participará en las elecciones generales del próximo año. En el encuentro convocado para hoy (domingo) en Argentina, por Evo Morales, jefe de campaña, se acordarán los nombres de los precandidatos y las estrategias de la campaña electoral.

El senador del MAS, Omar Aguilar, que es parte de la fracción concertadora que viabilizó junto a la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa, la pacificación del país, develó que el ampliado nacional del partido azul se realizará el próximo 4 de enero, donde definirán las candidaturas la presidencia y vicepresidencia.

“Nosotros hemos determinado que los candidatos deben elegirse en el país, es más está oficializado que el encuentro se va a realizar el 4 de enero para que se pueda decidir los candidatos a la presidencia por el MAS y que eso no se desarrolle en Argentina”, señaló el legislador.

Morales convocó a los dirigentes departamentales y nacionales de su partido a un encuentro para hoy en Argentina, donde definirán los mecanismos de la campaña y la selección de los precandidatos.

DESACUERDO

Algunos sectores sociales de la ciudad de El Alto, el bastión de ese partido, organizaciones campesinas de La Paz y Chuquisaca resolvieron no asistir a la reunión, ya que no están de acuerdo que los consensos se realicen fuera del país y sin tomar en cuenta las bases que no cuentan con recursos para trasladarse hasta el vecino país.

Esto fue conformado por la presidenta del Senado, Eva Copa, y el exdirigente de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Román Barrón. Antes descartaron su asistencia la Federación de Maestros Rurales, los legisladores del “ala oprimida” del MAS, conformada por las diputadas Concepción Ortiz, de los Yungas de La Paz, y Clery Vargas, representante de El Alto

Al respecto, Aguilar aclaró que la postura de rechazo que sus colegas mostraron es porque no están de acuerdo que continúe rodeado de los exministros de Estado que ocasionaron su derrocamiento del poder.

“El mensaje es claro, mientras que Evo Morales tome decisiones en torno a la influencia de los exministros y tome en cuenta las posiciones que tengan esas autoridades, ellos advierten que no vale la pena viajar y participar de esos encuentros”, precisó.

Evo Morales se encuentra acompañado por el exvicepresidente, Álvaro García; la exministra de Comunicación, Gisela López; de Relaciones Exteriores, Diego Pary; de Salud, Gabriela Montaño, quienes fueron considerados de tener una postura radical con los de la oposición.

“Los exministros que han mantenido la línea dura en contra de la oposición, que han mantenido una línea de prepotencia y ha sido confundida por la población como una dictadura son los que han ocasionado la renuncia de Evo Morales”, puntualizó.

Aguilar advirtió que los sectores sociales temen que las exautoridades tomen decisiones unilaterales y definan a los candidatos a la presidencia y no se tome en cuenta la petición de las bases, que decidieron que los candidatos deben ser electos en el país.