Bolivia dispuesta a diálogo con México

A pesar de los últimos incidentes diplomáticos que involucran a funcionarios de la Embajada de España y la denuncia de atentar contra la soberanía de nuestro país, el Gobierno boliviano está dispuesto a un acercamiento para dialogar con su par mexicano pero en igualdad de condiciones, ratificó el vocero presidencial, Erick Foronda.

“El Gobierno de Bolivia ha dicho que está dispuesto a iniciar un diálogo con el de México, pero en las condiciones de igualdad, en las condiciones de transparencia, en las condiciones de mostrar los hechos tal cual son, y no desinformados como quiere mostrar el Gobierno de México”, afirmó el funcionario público en una entrevista con el programa “Que no me pierda”.

En el ámbito político, la semana pasada, se presentaron incidentes con la Embajada de México que asiló en sus instalaciones a nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, quienes tienen varias denuncias en su contra y pesa sobre ellos mandamientos de aprehensión.

A pesar del pedido de la propia Embajada que solicitó más resguardo policial ante supuestos afanes de un grupo de personas de tomar dichas instalaciones, el gobierno de Manuel López Obrador se contradijo y se quejó por la presencia de policías que resguardan los alrededores de la legación diplomática.

En ese marco, México anunció una demanda contra Bolivia, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la seguridad desplazada en el exterior de su legación diplomática y la respuesta del Gobierno de Bolivia fue que ambos estados se verían en los tribunales internacionales para demostrar la vulneración a los tratados internacionales.

La canciller Karen Longaric consideró que es una “falacia jurídica” la intención del Gobierno de México de demandar a Bolivia ante la CIJ por hechos que no ocurrieron.

“Nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido. Ellos dicen que presumiblemente las autoridades bolivianas violarán la inmunidad de la Embajada de México, presumiblemente, y al mismo tiempo anuncia esa demanda. Creo que es un desliz que no le hace bien a la seriedad de la embajada”, afirmó la autoridad.

Al respecto, Foronda calificó de “inaudito” el accionar de México por el apoyo que le brinda a Morales y sus exfuncionarios, debido a que deben asumir sus responsabilidades en los procesos penales que se siguen en su contra.

“Están protegiendo a un régimen y a una persona que se ha caracterizado en Bolivia por proteger el narcotráfico y por promover el terrorismo, Juan Ramón Quintana es el culpable de sedición, de terrorismo, de alzamiento armado que ha dividido este país”, complementó.

A su juicio, México tiene “doble moral” porque anuncia procesos contra Bolivia, pero es sumiso frente al gobierno de Estados Unidos.

Foronda manifestó esa posición a raíz del pronunciamiento del Gobierno de Estados Unidos, que pidió a Argentina que el expresidente Evo Morales no abuse de su calidad de refugiado, porque de lo contrario no recibirá apoyo.

VIGILIA

Desde el incidente con los encapuchados españoles que llegaron a la residencia de la Embajada de México, presuntamente para ejecutar un operativo de huida de los exfuncionarios públicos, varios activistas se dieron cita en la zona de La Rinconada donde se encuentra esa casa, para hacer vigilia junto a los policías que resguardan el lugar.

Muchos de ellos con la Tricolor en la mano afirman que no permitirán la huida de Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca Mamani, Javier Zabaleta entre otros.

“Prácticamente estamos todo el día y nos vamos a quedar también en la noche y debemos aclarar que esta es una vigilia absolutamente voluntaria, nadie nos paga. No vamos a permitir que se escapen (.) son personas que han cometido delitos contra todo el país y tienen que quedarse en Bolivia para pagar por sus delitos”, afirmaron las personas de la vigilia.