Justicia debe restituir las garantías a EL DIARIO

Después de más de 13 años de asfixia económica y de la vulneración a los derechos constitucionales de libertad de prensa, derecho a la libre empresa y derecho al trabajo, la justicia boliviana, debe restituir todas esas garantías al medio de comunicación EL DIARIO, Decano de la Prensa Nacional, y resguardar el funcionamiento de este medio de comunicación independiente, planteó la senadora Carmen Eva Gonzales.

La legisladora pandina de la bancada de Unidad Demócrata (UD) realiza un proceso de investigación y denuncias sobre el favorecimiento del régimen de Evo Morales a medios televisivos e impresos como ATB, PAT y La Razón con contratos que sobrepasan los mil millones de dólares.

EL DIARIO

La Legisladora, a propósito de la situación por la que atravesaron en las tres gestiones del gobierno de Morales, varios medios de comunicación e información independientes, se detuvo y puso atención a los ataques contra el Decano de la Prensa Nacional, que no solo afectaron a la empresa como medio de comunicación, sino también a todos sus trabajadores y sus familias, debido a la asfixia económica con la directa prohibición de contratar espacios para publicidad estatal.

EL DIARIO estaba vetado para el Estado y este, a la vez, impuso esa restricción a terceras empresas que osaban publicitar sus productos en este medio. No solo se trataba de una asfixia económica sino de una directa vulneración a los derechos constitucionales como son la libertad de expresión, de información, el derecho a la libre empresa y el derecho que tiene todos los bolivianos al trabajo.

“Hace muchos años atrás he presentado denuncias por la afectación a un medio de comunicación como es EL DIARIO. Si mal no recuerdo, presenté la denuncia hace unos cuatro o cinco años atrás cuando estaban con la amenaza de cerrar este medio de comunicación como ser EL DIARIO. Ahora voy a acudir a la Fiscalía para que ellos me puedan indicar qué ha pasado (todos estos años) por qué no le han dado continuidad a la denuncia que hice”, informó Gonzales.

El objetivo de la Senadora es que el Estado a través del nuevo Gobierno constitucional de Jeanine Añez, garantice la estabilidad a este medio de comunicación y a todos los medios independientes de Bolivia que fueron agredidos por 14 años con el gobierno de Morales.

En relación a la denuncia que presentó sobre el favorecimiento millonario a medios televisivos e impresos, Gonzáles dijo que éstos tienen que ser sometidos a una estricta investigación por parte del Ministerio Público y que los responsables y cómplices de esos hechos sean sometidos a la justicia

“Se los tiene que someter a la justicia, para identificar los directos responsables y reestablecer la idoneidad de cada uno de estos medios. No digo que se cierre, pero se tiene que reestablecer lo que por derecho y justicia corresponde”.