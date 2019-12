Gobierno audita 2.000 proyectos de la Upre

El Gobierno realizará una auditoría en al menos 2.000 obras del “Bolivia cambia, Evo Cumple”, ejecutadas dentro de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) dependiente del Ministerio de la Presidencia. El titular de esa cartera de Estado, Yerko Núñez, manifestó que se encontraron irregularidades en la ejecución de los proyectos.

Se conoce que hasta la fecha se ejecutaron aproximadamente 7.000 proyectos en todo el país. De esa cantidad, por lo menos 2.000 serán auditados, con el fin de establecer la ejecución correcta del presupuesto y si las obras tienen alguna anormalidad.

Núñez aseguró que en las próximas semanas se conocerá un informe preliminar de la investigación.

“Existen proyectos desde el 2008 que no están cerrados, que no tienen auditorías, todo eso se va a investigar porque son recursos del pueblo boliviano, no vamos a fomentar la corrupción. Estamos haciendo todas las investigaciones que corresponden pero también vamos a dar curso a los proyectos que están comprometidos se ejecutarán de la mejor manera”, informó la autoridad de gobierno.

El programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” comenzó el 2007 con un presupuesto de alrededor de al menos 100 millones de dólares, que fue financiado de Venezuela y es considerado el “talón de Aquiles” del Gobierno del expresidente Evo Morales por el direccionamiento de los contratos y la entrega de obras defectuosas o inconclusas.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, manifestó que el daño económico por estos proyectos superan los recursos que fueron malversados en el Fondo de Desarrollo Indígena. Aseguró que la mayor parte de estas obras están mal ejecutadas y existe evidencia del deterioro de la infraestructura.

“Hoy tenemos la facilidad de contar con información directa, estamos coordinando con los ministerios de la Presidencia y Obras Públicas. Por este tema de la UPRE, la situación del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de otra gente debería ser peor que la de Nemesia Achacollo”, dijo el parlamentario.

Barral remarcó que por 12 años los proyectos no pudieron ser fiscalizados, pero con el actual gobierno se realizará una investigación detallada. A la vez se indagará es el financiamiento de Venezuela, tomando en cuenta que los recursos no fueron fiscalizados por el Banco Central de Bolivia.