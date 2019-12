Madre de preso político lanzó un grito desesperado

Amelia García Vega pidió ayer que cesen las torturas en contra de su hijo, José Daniel Ferrer, quien es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y aseguró que desde la detención del opositor su estado de salud se ha ido deteriorando cada día.

“Madre es madre”, rezó un dicho popular. Por ese instinto único, la madre del opositor José Daniel Ferrer, a quien mantienen recluido en una cárcel cubana desde el 1° de octubre por un delito que algunos califican como «prefabricado», viajó al sur de la Florida con un fin específico: clamar justicia. Así lo informó el Diario Las Américas.

“Que cesen las torturas contra mi hijo”, gritó la septuagenaria, asumiendo una actitud desesperada frente a la suerte incierta de quien es una de las caras más visibles de la oposición en la isla caribeña, a quien la dictadura reprime constantemente y trata de presentar como una «persona violenta» a través de los medios oficialistas.

Amelia García Vega, madre del preso político del régimen castrista, luce enferma, desencajada. Desde que su hijo volvió a caer en prisión, su vida “no es la misma”, asegura con voz melancólica. A tal punto que, afirmó, “hay noches en que no puedo dormir» y otras que no quiere «que amanezca”.

En ese escenario, García Vega hizo un angustioso llamado a la dictadura castrista para que libere al máximo representante de la Unpacu, una de las organizaciones más activas en la nación insular y la de mayor cobertura en el oriente cubano, y con miembros no solo en otras partes de Cuba, sino también en diferentes sitios del mundo.

FLORIDA

Desde la ciudad de West Palm Beach, en el sur de la Florida, donde se encuentra de visita, García Vega exigió al régimen castrista que desista de su campaña de persecución contra Ferrer, quien desde que se encuentra preso en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, todavía no ha sido sometido a un juicio.

La madre de Ferrer recordó que el opositor completa dos meses y medio detenido por un delito del que no existen pruebas contundentes, y aseguró que se siente «muy mal», que se pasa «noches sin poder dormir» y que los «nervios ya no me dan para más».

“Pido a todo el que pueda ayudar que haga fuerza para que lo suelten lo más pronto posible, que le den la libertad porque yo estoy muy desesperada; hace más de un mes que no sé nada de él y no sé en qué condiciones estará y lo que estoy pasando es terrible”, dijo visiblemente desesperada.

José Daniel Ferrer fue llevado a prisión con otros tres directivos de la Unpacu bajo cargos de una supuesta agresión a un hombre, cuya esposa días más tarde desmintió los hechos. Sin embargo, Ferrer continúa encarcelado y, según sus familiares, sometido a todo tipo de vejámenes.

García Vega agregó en una entrevista vía Skype que se ha sentido “muy, pero muy mal”, y por tanto pidió al régimen cubano que “que cesen ya de torturar, golpear y hacerle daño” a su hijo, a quien describió como “un patriota, un hombre valiente que lucha por los derechos de la gente”.

Añadió que su familia en la isla ha intentado ver a Ferrer en diversas ocasiones. Sin embargo, los funcionarios de la cárcel “tienen órdenes de no dejarlo ver porque lo tienen aislado, amarrado, como un mal ser humano que no es”.

Sobre este aspecto, Luis Enrique Ferrer, hermano del líder de la Unpacu, precisó que la última vez que sus familiares en Cuba pudieron conocer el estado del reo fue por intermedio de monseñor Dionisio García Ibáñez, quien les dijo que «ya no se encuentra en huelga de hambre», pero «muestra demasiada delgadez y está expuesto a contraer enfermedades letales».

CIDH PIDIÓ GARANTÍAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen cubano a cumplir las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 para «garantizar la vida y la integridad personal» de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra detenido desde el pasado 1º de octubre.

En un comunicado de prensa, la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos recordó que «en su momento, la CIDH valoró las condiciones de detención en las que se encontraba [Ferrer], tras haber sido privado de su libertad, y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones».

El pronunciamiento de esa comisión que vela por el respeto de las libertades se produjo horas después de que la activista cubana Rosa María Payá pidió «retomar» la medida cautelar que “protege” a José Daniel Ferrer desde hace siete años.

“Este pronunciamiento de la CIDH es un logro de todos los que abogamos por la libertad de José Daniel y es fundamental usar todas las vías posibles para presionar a sus represores”, dijo Payá a Diario Las Américas.

Y agregó: “Específicamente agradezco a la CIDH por su pronta respuesta a la solicitud que le hice en Twitter de retomar la medida cautelar que desde hace siete años emitió para proteger a José Daniel ante las amenazas y el acoso de la dictadura”.

(El Nacional)