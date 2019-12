MAS elegirá candidato el próximo domingo

El domingo 29 de diciembre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) elegirá an su candidato presidencial para las próximas elecciones generales de 2020, informó el jefe de campaña de esa tienda política, Evo Morales.

Morales, contra quien cursa una orden de aprehensión en el país, por los delitos de terrorismo, sedición y favorecimiento al terrorismo, convocó ayer a sus partidarios a un acto en Buenos Aires, Argentina, de acuerdo con su cuenta de Twitter.

“Esta madrugada (ayer) decidí convocar a los compañeros del MAS para el otro domingo (...) donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a Radio La Red.

El exmandatario, a través de Twitter, convocó a dirigentes de MAS de los nueve departamentos a una reunión en Buenos Aires.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”, y agregó: “El gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1.000 dirigentes” afirmó.

POSIBLES CANDIDATOS

Como posibles candidatos afirmó que “hay muchos” y deslizó los nombres de los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía, Luis Arce, y el joven político Andrónico Rodríguez.

ELECCIONES

En 2020, Bolivia vivirá dos procesos electorales, a decir del diputado Gonzalo Barrientos, uno para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados; y otro para gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales y en algunas regiones subgobernadores.

Barrientos, en contacto con EL DIARIO, explicó que las elecciones nacionales y regionales no se realizarán el mismo día, como fue propuesto por algunos sectores.

Aclaró que luego de que la presidenta Jeanine Áñez promulgara la ley donde se amplía el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presente el calendario electoral hasta el 2 de enero próximo, se prevé que los comicios generales pueden ser el 3 de mayo, tomando en cuenta los 120 días de plazo que tiene el Órgano Electoral para llamar a elecciones. (El Diario y Agencias)