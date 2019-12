“Relación bilateral con Argentina está paralizada”

La decisión del nuevo gobierno argentino de proteger al expresidente Evo Morales y de permitir que este emita a diario opiniones contra el Gobierno boliviano, pone la relación diplomática entre ambos países en uno de sus peores momentos, al punto de que la canciller Karen Longaric afirmó que la relación bilateral entre Bolivia y Argentina está “prácticamente paralizada”.

Mientras la Cancillería boliviana prepara una consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en sentido de si el expresidente Evo Morales puede hacer política desde su refugio en territorio argentino, también analiza enviar una queja al gobierno vecino por la actitud permisiva ante las constantes declaraciones políticas del exmandatario boliviano.

La canciller boliviana, en entrevista al medio argentino Infobae, reveló que esta actitud pone en una situación complicada a las relación entre ambos estados porque después del anuncio del mandamiento de aprehensión que emitió el Ministerio Público boliviano, el presidente Alberto Fernández redobló la seguridad para proteger al exmandatario.

“¿El anuncio del gobierno argentino de ofrecer más seguridad a Evo Morales afecta la relación bilateral?”, preguntó Infobae a Longaric.

“La relación bilateral con Argentina está prácticamente paralizada. Hemos acreditado a nuevos funcionarios diplomáticos, a nuevos cónsules y no hemos recibido respuesta de la Cancillería argentina, pero estamos esperando. Parece que hay demoras porque ha habido cambios en todas las instituciones. Afortunadamente ya hemos superado todos los problemas que tuvimos, porque cuando recién se acreditó al personal diplomático nuestra embajada y consulado fueron hostigados permanentemente por movimientos afines al MAS que entraron a la embajada, se declararon en huelga de hambre, y cometieron algunos actos hostiles, pero hemos logrado vencer esa etapa. Afortunadamente las autoridades policiales argentinas han velado por la seguridad de nuestro edificio diplomático y consular. La relación está en status quo, pero no es mala. No hemos recibido gestos ofensivos a nuestros diplomáticos por el Gobierno, sino por movimientos afines al MAS. La Cancillería respeta todo lo que implica nuestra representación diplomática”, afirmó.

Desde Bolivia, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, advirtió que si el expresidente Evo Morales ingresa al país será aprehendido inmediatamente, en cumplimiento a la orden que existe en su contra.

“La orden de aprehensión contra el expresidente ya se tramitó, ya se emitió, en toda Bolivia están las alertas en migración, aeropuerto y en todos lugares donde tienen que estar, si el ciudadano Evo Morales entra el país va a ser aprehendido”, dijo en una conferencia de prensa.