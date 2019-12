Si se complica detención de Morales se puede pedir su extradición

Después que el miércoles se emitiera una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reconoció que será muy difícil cumplir esta disposición debido al asilo del exmandatario en Argentina, pero que se podría recurrir al pedido de extradición para hacer posible este cometido.

“Obviamente, va (a) ser complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina, pero nosotros podemos activar lo que se llama la extradición”, manifestó la autoridad en una entrevista otorgada al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN.

Según el ministro de Gobierno, Morales “tiene una deuda con el Estado boliviano” y debe rendir cuentas ante la Justicia porque “hay delitos que se los debe sancionar con la cárcel”.

“Los errores políticos se pagan con el voto del pueblo, pero los errores no son el problema, son los delitos que cometió Morales”, agregó el Ministro, quien se encuentra en EEUU, país al que llegó para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Horas atrás, la Fiscalía ordenó la aprehensión de Morales sobre quien pesa las acusaciones de los presuntos delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Actualmente, el exmandatario se encuentra refugiado en territorio argentino tras el conflicto postelectoral.

El mandamiento de apremio dispone que el expresidente sea trasladado hasta el Ministerio Público de La Paz para que declare por las supuestas “instrucciones sediciosas” (cerco a las ciudades para evitar el ingreso de alimentos) que hizo a su uno de sus partidarios desde México, país donde estuvo asilado, luego de renunciar a su cargo el 10 de noviembre de este año.

La noticia no tardó en difundirse y generar gran repercusión nacional e internacional. Fue el propio Morales quien rechazó esta orden de aprehensión y acusó al gobierno de transición de Jeanine Áñez de buscar su detención para evitar su retorno a Bolivia.

REDOBLA SEGURIDAD

Según Infobae, desde que se conoció la orden de aprehensión que pesa contra Evo Morales, el presidente de Argentina Alberto Fernández, reforzó la seguridad. “Vamos a proteger a Evo Morales porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa”, explicó un funcionario del gobierno argentino.

El exmandatario fue instalado en el barrio Colegiales, en un chalet estilo inglés “ubicado entre dos de los pocos edificios que hay en la cuadra.

En el frente de la vivienda, en gran parte oculto tras la vegetación, se distingue un balcón casi ganado por completo por una enredadera y hojas de palmera tapando por completo las ventanas más cercanas a la calle. Un garaje en subsuelo da cuenta de un posible piso inferior y hay una cámara de seguridad en altura, sobre la entrada, que no busca pasar desapercibida.

Un miembro de la División Custodia de la Policía Federal está apostado las 24 horas en la puerta del chalet desde la llegada del ex presidente boliviano. En un auto con sirena frente a la vivienda otro custodio también monta guardia. Fuentes cercanas a los operativos explicaron que si bien no podían ahondar en detalles por cuestiones de seguridad, otros agentes no uniformados participan de tareas de prevención en la zona.