“Maduro busca eliminar al Parlamento venezolano”

Caracas.- El líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, acusó ayer a la Administración de Nicolás Maduro de pretender "eliminar por la vía de los hechos" al poder legislativo, de amplia mayoría opositora, y denunció el "hostigamiento" de fuerzas de seguridad a diputados antichavistas.

"La dictadura quiere eliminar por la vía de los hechos al Parlamento", dijo el líder opositor, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, durante una rueda de prensa.

En el "lamentable recuento" de acciones del Gobierno contra el Parlamento, Guaidó mencionó la violación de la inmunidad parlamentaria a 30 diputados y más de 90 sentencias del Tribunal Supremo (TSJ), entre las que figura la declaración del "desacato" de la Cámara, gracias a la cual sus acciones no son reconocidas por el resto de los poderes desde el 2016, reportó la agencia EFE.

"Van a intentar eliminarlo, no tengan dudas, aquí el llamado a todos los países que hoy nos respaldan y los que no, esa es la intención de la dictadura desde el 2015", indicó.

FUNCIONARIOS

En este sentido, Guaidó calificó como "hostigamiento" que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentaron en la vivienda de la diputada Janet Fermín, lugar del que se retiraron después de varias horas.

Además, rechazó el anuncio de que este lunes el TSJ evaluará una solicitud para allanar la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados de oposición.

Según el líder opositor, la Administración de Maduro, a la que llamó "Estado fallido", busca "acorralar a sus ciudadanos, secuestrar sus derechos, violar inmunidades parlamentarias, secuestrar la constitución".

No obstante, afirmó que esas acciones no van a "intimidar" a la oposición agrupada bajo su liderazgo.

Guaidó dijo que el oficialismo está "nervioso" por la sesión del Parlamento del próximo 5 de enero, fecha que fija la constitución fija para que los diputados escojan al presidente del Legislativo de cada año, publicó la agencia EFE.

De acuerdo a lo que han declarado representantes de partidos opositores, Guaidó será ratificado como presidente de la Cámara en la citada sesión.

Los representantes del oficialismo, señaló, "se van a sorprender el 5 de enero otra vez".

DETENCIÓN

Europa Press reflejó que la noche del pasado viernes el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y otros diputados impidieron la detención de la diputada Yanet Fermín por parte de efectivos de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

Fermín, militante de Voluntad Popular (VP), había denunciado la presencia de tres integrantes del Dgcim en la puerta de su domicilio que le habían solicitando acompañarlos a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta, informa el diario venezolano 'El Universal'.

"Aquí en el apartamento tengo a una comisión del Dgcim integrada por tres personas con una supuesta orden de citación pero no me la quieren mostrar, no me la quieren entregar y dicen que no se van a mover de aquí hasta que no los acompañe y que en todo caso puedo ir acompañada con mis abogados", explicaba Fermín en un primer vídeo en el que solo se oye su voz.

En un segundo video le habla directamente a la cámara y manifiesta su deseo de esperar a que lleguen sus abogados antes de abrir la puerta. "Les he manifestado que estoy en espera de mis abogados. No les voy a abrir la puerta y ellos me manifiestan que no se van a retirar hasta que los abogados lleguen, pero que no se van a mover de ahí hasta que yo los acompañe a Boleita Norte", relató.

La también diputada de VP Gaby Arellano se sumó a la denuncia de Fermín señalando que había cuatro patrullas frente a su edificio para después afirmar que a las 20.37 de la noche los funcionarios del DGCIM habrían llegado "con cerrajeros para tumbar la puerta" del domicilio.

Poco después un grupo de diputados encabezados por Guaidó y vecinos de la zona se acercaron al edificio para evitar "su secuestro", según los legisladores. "Aquí estamos frente a la residencia de la diputada Yaneth Fermín un grupo de parlamentarios y de dirigentes de El Hatillo (...) para evitar el secuestro por parte de la DGCIM de la diputada", apuntó la diputada Delsa Solórzano en un video difundido por Twitter. (EFE - Europa Press)