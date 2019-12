Protestas a favor de derechos humanos

El Cairo.- Sudaneses, iraquíes, libaneses y egipcios salieron este año a las calles para reivindicar sus derechos en Oriente Medio dejando un balance entre duro, por los arrestos arbitrarios y las muertes por la represión policial, y esperanzador, por el resurgir de la lucha por los derechos humanos.

Pero esa chispa no pudo hacer nada por encender las llamas apagadas de decenas de miles de desplazados internos y de civiles asesinados en los conflictos del Yemen, Siria e Irak, ni por los activistas aún encarcelados en Arabia Saudí a la sombra de un aparente aperturismo.

"Uno de los principales marcadores de este año en cuanto a la situación de derechos humanos fue la erupción de protestas en la región, similares a las protestas que vimos en 2011", destacó a la a agencia EFE la directora de Investigaciones para Oriente Medio de Amnistía Internacional (AI), Lynn Maalouf.

En el Líbano, a mediados de octubre surgió una oleada de manifestaciones contra la austeridad financiera; en Irak a principios de ese mismo mes comenzaron las protestas contra el desempleo juvenil, pero luego "se transformaron en movimientos que llaman a la revisión total del sistema", recordó.

"Las revueltas no vienen sin desafíos, pero la gente todavía está ansiosa por tomar las calles y demandar su libertad y sus derechos humanos y creo que esa es la principal diferencia este año", consideró a la agencia EFE el director de Defensa y Comunicación de la ONG Human Rights Watch (HRW) para Oriente Medio, Ahmed Benchemsi. Para ello, los ciudadanos están "desafiando" a sus gobiernos, dijo.

EGIPTO

En Egipto, sin embargo el intento se quedó estancado con una "dictadura totalitaria" sin trazas de "retroceder", señaló Benchemsi, pese a la protestas del pasado septiembre contra el presidente, Abdelfatah Al Sisi, promovidas por un empresario afincado en España que le acusó de corrupción.

Su envergadura fue pequeña, pero, en palabras de la activista, se trató de un "gesto extraordinario de desafío sabiendo que ha sido casi imposible expresar descontento en Egipto".

El precio a pagar fue "muy alto", con más de 4.000 arrestados, entre ellos periodistas, abogados y activistas, lo que llevó a una suerte de "caos" que se puede considerar un "crimen contra la humanidad", denunció.

En Irak, por su parte, las protestas han causado más de 400 muertos y miles de heridos.

"Hay desafíos, pero ya no es más una situación pasiva, no es como que las dictaduras han ganado y no hay las características para demandas populares de cambio, quizás esa era la impresión en 2018 porque 2011 parecía muy lejano", afirmó.

"Aunque los movimientos vienen con una serie de desafíos, todavía están ahí", destacó.

REALIDAD

Más al este, los saudíes han experimentado un aparente aperturismo con medidas como permitir a las mujeres salir del país sin permiso de su tutor masculino e, incluso, una inesperada mano abierta en lo relativo al mundo del entretenimiento.

Sin embargo, a juicio del director de AI, este interés del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, por presentarse como un "reformista" es sólo una cara de la moneda.

La otra esconde una "creciente represión" de la disidencia, con activistas por los derechos humanos encarcelados entre denuncias de torturas y abusos que han continuado en los doce meses siguientes al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Turquía.

Maalouf va un paso más allá para calificar la actuación de las autoridades saudíes de casi "esquizofrénica". (EFE)

SITUACIÓN EN YEMEN

Mientras tanto, las violaciones de derechos humanos continúan en el Yemen a manos de los rebeldes hutíes que tienen el control de varias zonas del norte y oeste del país, recuerda la investigadora de AI.

También es consciente de que el látigo del conflicto ha sido este año especialmente duro en el norte de Siria.

Allí, donde Turquía lanzó una ofensiva a gran escala el 9 de octubre para eliminar a las fuerzas kurdas, el sufrimiento no se ha reducido solo a la minoría kurda, quizás la que más titulares ha acaparado en las semanas siguientes por la brutalidad de los rebeldes aliados de Ankara.

Maalouf destaca el padecimiento de las demás minorías residentes en el norte de Siria, como cristianos y asirios.

En un contexto todavía muy negro, al menos los derechos humanos han vuelto a la primera plana con decenas de miles de personas deseosas de poner su granito arena para darle la vuelta a la tortilla.

"Aunque todavía hay regímenes muy opresivos en la región y todavía hay guerras en marcha, la gente está entusiasmada por salir a las calles y demandar su libertad", concluyó Benchemsi.