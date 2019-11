Indignación por humillación de Policía a familia opositora

Managua.- Un acto de humillación de la Policía de Nicaragua hacia una familia opositora causó indignación en el país centroamericano, luego de que se conocieron vídeos en los que se observa cómo los agentes obligan a los civiles a comprometerse a "no joder a los militantes sandinistas".

Las imágenes, grabadas el lunes, muestran a tres integrantes de una familia esposados, exhaustos y con sus rostros desencajados, repitiendo frases aparentemente dictadas por el jefe de la Policía del departamento (provincia) de León, Fidel Domínguez, en las que se comprometen a "no joder" a grupos oficialistas ni al Gobierno de Daniel Ortega.

"No joder ni a los militantes, ni al pueblo, no repetición, y con la paz no se juega", repite el mayor de los miembros de la familia Reyes Alonso, siguiendo las indicaciones de los policías, que lo graban en vídeo.

Al hombre se le observa rodeado de policías, sentado en una silla, desaliñado, esposado y descalzo, en el interior de su vivienda.

En otro vídeo un miembro de la familia se ve sudoroso, desesperado, repitiendo: "Me comprometo a respetar la paz, a respetar las leyes, a la Policía y a las autoridades de nuestro país, por beneficio de la paz y de nuestro país, con la paz no se juega".

En un tercer vídeo aparece María Eugenia Alonso, esposada, aceptando repetir lo que los policías le exigen: "No volver a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden, ni a la Policía en su labor constitucional, ni ofendiendo", aunque al final ella agrega: "Yo no los he ofendido en nada".

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó "el trato cruel y degradante que sufrió la familia Reyes Alonso, de León, por parte de la Policía orteguista".

Según el Cenidh, "la Policía, a trEl abogado de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, descartó de momento que los Reyes Alonso hagan formales sus denuncias, debido a la centralización del poder en la figura de Ortega. (EFE)