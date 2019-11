Autoridades impiden a periodista salir de Cuba

La Habana.- La periodista independiente Luz Escobar denunció ayer que las autoridades cubanas le impiden salir de su casa de forma arbitraria, después de haberle negado también la salida del país este año en dos ocasiones pese a que no está acusada de ningún delito.

Escobar explicó, en declaraciones a la agencia EFE, que a lo largo de este año ha sufrido un proceso creciente de hostigamiento que en primer lugar atribuye a que "quieren impedir" que haga su trabajo de reportera, pero que busca en último término "cansarte para que te rindas y te dediques a otra cosa".

A la informadora, que trabaja para el diario digital 14 y medio, le ha sido denegada la salida de Cuba en dos ocasiones este año, ambas en el aeropuerto de La Habana: en mayo cuando iba a viajar a Washington para asistir a un taller sobre arte y periodismo y unas semanas después cuando iba a abordar un vuelo a Argentina.

Las autoridades migratorias le han comunicado que se encuentra "regulada" -término que se aplica a quienes no tienen autorizada la salida del país- por orden del Ministerio del Interior, que la considera "persona de interés público".

Sin embargo, la Fiscalía de Cuba le comunicó por escrito que no pesa ninguna acusación sobre ella ni hay ninguna investigación abierta en la que aparezca su nombre, aseguró Escobar.

Ahora denuncia que en las últimas tres semanas se han incrementado "la represión y el hostigamiento" y un agente le ha amenazado en tres ocasiones -en dos de ellas delante de sus hijas menores- con detenerla si salía de su casa, aduciendo haber recibido órdenes para ello.

Estas detenciones domiciliarias se han producido coincidiendo con acontecimientos de interés informativo como los funerales del cardenal Jaime Ortega, el 500 aniversario de La Habana y el tercer aniversario de la muerte del expresidente cubano, Fidel Castro.

"Las niñas me preguntan por qué pasa esto", relató la periodista, quien se manifestó "completamente segura de que no hay nada" contra ella. "Y si lo hubiera, no he sido informada", agregó.

En los últimos meses, otros periodistas independientes que reportan en plataformas digitales también han denunciado que se les impidió salir de su casa en alguna ocasión para que no ejercieran su trabajo. (EFE)

SIP DENUNCIÓ DETENCIONES

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este mes la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones de diversas formas, incluyendo en el ámbito digital, así como la prohibición de salir de su lugar de residencia y del país, de que son víctimas los periodistas independientes cubanos.

Uno de los casos más sonados este año fue el del periodista Roberto Quiñones, del portal Cubanet, condenado en septiembre a un año de prisión por supuestos delitos de "desobediencia y desacato" que él niega.

En Cuba todos los medios de comunicación tradicionales -prensa escrita, radio y televisión- son de titularidad estatal, aunque en los últimos años, con la tardía expansión de internet en la isla, han surgido plataformas de periodismo independiente que, además de informar de manera más crítica, reivindican la libertad de prensa.

Varias de estas web han denunciado que sufren bloqueos intermitentes que impiden acceder a sus contenidos desde dentro del país caribeño.

La nueva Constitución del país ratificada en abril pasado estipula, respecto a la libertad de prensa, que en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada.