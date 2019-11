Fin del carnaval

El INE admitió el miércoles que la economía de Bolivia está creciendo a un ritmo muy bajo, comparable con el que se daba en 2008, cuando no había llegado el boom de los precios altos jamás visto en la historia.

PETRÓLEO

ORO

ZINC Todos los indicadores muestran que el precio del petróleo está por sufrir una fuerte caída hasta fin de año. Las proyecciones de crecimiento de la economía china al igual que la de Europa y Estados Unidos, son desalentadoras. Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se alejan cada vez más de una renovación de su acuerdo para reducir la oferta mundial de petróleo. Las predicciones del crecimiento en China son menores a las esperadas pero no lo suficiente como para generar pánico en el mercado. Aun así, las expresiones de desilusión de los negociadores del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, le han puesto un nuevo piso al precio del oro. La inestabilidad política en América Latina no ayuda a fortalecer las expectativas para la economía mundial. El precio del oro se beneficia con estos factores. Según el informe anual del mercado mundial del zinc publicado por el servicio geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene la octava mayor reserva del metal en todo el mundo. Con el ritmo de producción actual esta reserva se terminaría en menos de 10 años. De los 10 países con las mayores reservas Bolivia es el único que no muestra señales de prospección o búsqueda de nuevos yacimientos por falta condiciones para la inversión.

Que la economía crezca solamente en 3,38%, como lo reconoció el INE, al anunciar que este año no habrá segundo aguinaldo, significa que los altísimos ingresos provocados por aquel boom no fueron usados con inteligencia, y mucho menos con honradez.

Para comenzar, este año no habrá segundo aguinaldo, porque el crecimiento no llegó a 4,5 %, lo que habrá que poner en la cuenta de quienes manejaron la economía en estos años.

El problema de este anuncio es que se debe esperar un período de ajuste capaz de provocar la devaluación de la moneda, la eliminación del subsidio a los hidrocarburos y el cierre de las empresas estatales deficitarias, para comenzar.

El expresidente de la CAF, Enrique García, dijo que el próximo presidente de Bolivia deberá apretar los cinturones, lo que significa que deberá despedir a miles de supernumerarios masistas que fatigan y engordan las cuentas fiscales.

El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dijo que el próximo gobierno deberá eliminar el subsidio a los hidrocarburos porque las importaciones de gasolina y diésel son mayores que las exportaciones de gas natural.

Lo que significa, dijo Medinaceli, que la gasolina especial costará Bs 11,98 por litro, un gasolinazo que debería tener el sello del MAS. No pudo, no supo, o no entendió el MAS, que debería invertir el dinero generado por las exportaciones del gas en inversiones capaces de producir mayores volúmenes de exportación, o por lo menos iguales a los que habían dejado los gobiernos anteriores, llamados neoliberales.

Vendrá el FMI y dirá lo que siempre dice: hay que reducir el gasto, ese gasto que ha provocado el déficit fiscal de los últimos seis años. No es que el FMI sea malo: lo que pasa es que su misión es exigir que los gobiernos de los países afiliados tengan sus cuentas en regla, y que no gasten más de lo que ganan, que no se endeuden, que no vivan de pedir prestado.

En la historia de los países hay periodos en que se debe vivir de lo que se gana y periodos en los que se deben vivir a crédito. Cuando se vive a crédito llega un momento en que se debe pagar. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Eso es todo.

Las exportaciones de gas debían haberse mantenido en los niveles anteriores, según anunció el gobierno del presidente Evo Morales. Pero los países compradores están pidiendo apenas la mitad del volumen acostumbrado, con tendencia a seguir bajando conforme llegue en verano.

Ruinas estatales El diario independiente del Venezuela, elnacional.com, publicó fotos de las condiciones en las que se encuentran los activos de la mayor empresa estatal de venezolana PdvSa. La petrolera estaría en ruinas y las imágenes, acompañadas de quejas de los trabajadores muestran condiciones imposible para el trabajo. Dolarizar o no Cada vez más expertos sugieren la dolarización de la economía Argentina sobre todo ahora que la economía de Argentina enfrenta un nuevo reto de inestabilidad con la elección de Alberto Fernández y su vicepresidenta electa, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Economía estable La economía de Perú ha surgido como la mejor preparada para enfrentar los golpes de inestabilidad políticas de la región. Lo lograron con una política económica que tiene prioridad sobre la política. La concentración en el respeto a la inversión se refleja en estabilidad económica durante un cambio presidencial.