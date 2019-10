Opositores denuncian que Policía los tiene "presos" en sus casas

Managua.- Opositores del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua denunciaron ayer que la Policía y grupos paramilitares los mantienen "presos" en sus casas, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

Según los denunciantes, algunos de ellos excarcelados tras ser arrestados por protestar contra Ortega, agentes de Policía u hombres de civil con armas se instalan junto al portón de sus viviendas o del otro lado de la calle, para vigilar e impedir que salgan.

El director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, confirmó el "asedio" de la Policía, especialmente con el excarcelado Richard Pavón, quien lleva varios días sin poder salir de su casa.

Otros que denunciaron estar en la misma situación fueron los excarcelados Ricardo Baltodano, Hammer García, así como Flor Ramírez, quien ha estado en prisión por tiempos cortos, además de los familiares del "preso político" Edward Lacayo y de los jóvenes Tonny Merlo y Jeisson Chavarría, quienes murieron en 2018 al recibir disparos mientras protestaban contra Ortega.

"Un hombre vino y me dijo que voy a ir presa por golpista", dijo Yanilda Sevilla, madre de Merlo, quién afirmó que recibió amenazas del individuo, quien supuestamente justificó la muerte del joven, y luego varios policías rodearon su casa.

"Hoy es el décimo día de acoso permanente en mi casa, algunos días han llegado sólo dos policías (...) hoy llegaron dos patrulla, rodearon por delante y el andén de atrás de mi casa, dejaron dos motorizados", denunció Ricardo Baltodano, hermano de la exguerrillera y disidente sandinista Mónica Baltodano.

"Esta es una persecución del deseo libertad que tenemos los nicaragüenses", agregó Baltodano.

Dos de los opositores fueron arrestados por la Policía, el conductor de mototaxi Kevin Reynosa, primo de Chavarría, y el excarcelado Carlos Valle, quien pasó cinco meses en prisión por reclamar la libertad de su hija Elsa Valle, también presa y luego excarcelada, por protestar contra Ortega, según denunciaron.

Reynosa fue liberado horas después bajo amenazas, y Valle continúa detenido por supuestamente chocar con una mujer vestida de civil, que según los familiares del opositor resultó ser policía.

"Estoy aquí denunciando públicamente que cualquier cosa que llegue a suceder con él, acuso directamente a la Policía y a este Gobierno corrupto, porque con ellos no se sabe qué puede pasar, yo sé que peligra la vida de mi papá", afirmó Valle.

"Los policías no me dejaron salir, iba a ir donde el médico para chequearme por una lesión que ellos mismos me hicieron la última vez que me llevaron presa, pero dicen que no puedo salir", se lamentó Ramírez, conocida como "la señora del huipil", porque su forma de protestar contra Ortega es bailar folclor con un vestido tradicional.

Los llamados "asedios policiales" son constantes, pero se acentuaron este sábado luego de que diferentes grupos opositores se citaron en las ciudades de Managua y Tipitapa, para realizar una nueva protesta contra Ortega.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, con la primera época presidencial de Ortega.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto en un año y medio de crisis, aunque organismos locales cuentan hasta 651 y el Gobierno admite 200.

Ortega, cuyo Gobierno ha cometido crímenes "de lesa humanidad", según la CIDH, justifica las acciones en un supuesto intento de "golpe de Estado". (EFE)