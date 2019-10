Chavismo ganó elecciones entre acusaciones de fraude

Caracas.- El chavismo consolidó su hegemonía en Venezuela tras dos décadas en el poder, en unas controvertidas elecciones rodeadas de acusaciones de fraude, rechazadas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

Según DW (medio alemán), el presidente, Nicolás Maduro, fue declarado ganador y, de esta forma, reelegido para un periodo de seis años desde 2019 hasta 2025. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), obtuvo el 68 por ciento de los votos, en unos comicios que contaron sólo con el 46 por ciento de participación, según las cifras oficiales.

Con ello, el jefe de Estado cimenta el vasto poder del chavismo, más de dos décadas después de iniciada la "revolución bolivariana" de Hugo Chávez y en medio de una crisis económica y social sin precedentes en el país sudamericano. Gran parte de la oposición había llamado al boicot de unas elecciones que veía sin garantías. El único candidato opositor de peso que aceptó participar en unas elecciones que él mismo consideraba dudosas, Henri Falcón, obtuvo sólo el 21 por ciento de los apoyos. Falcón, sin embargo, rechazó reconocer los resultados antes incluso del anuncio oficial.

"Nosotros estamos obteniendo un récord histórico. Nunca antes un candidato presidencial había ganado el 68 por ciento de la votación popular", celebró Maduro. El presidente obtuvo más de 5,8 millones de votos, frente a unos 1,8 millones de apoyos para Falcón.

Según el CNE, apenas unos ocho millones de los 20,5 millones de venezolanos llamados a las urnas acudieron a votar. Los otros dos candidatos que aspiraban a la presidencia, el ex pastor evangélico Javier Bertucci y el ex dirigente chavista Reinaldo Quijada, obtuvieron 925.045 y 34.614, respectivamente.

DENUNCIAS

La baja participación representa un revés para Maduro, que pedía a sus seguidores 12 millones de votos. La alianza opositora Frente Amplio habló de una participación inferior al 30 por ciento, reportó en medio alemán.

"Este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones", reclamó Falcón. El opositor, un ex militante chavista que se alejó del Gobierno en 2010, criticó sin embargo también a los otros grupos antichavistas por promover la abstención.

"Hoy queda claro que esa propuesta de llamar a la abstención ha dejado atrás una oportunidad extraordinaria para darle cauce cierto (a una solución) a la tragedia que vive Venezuela", dijo. "La abstención incrementa la eficacia de la trampa".

Falcón habló de "serios cuestionamientos" acusando al chavismo, entre otras cosas, de controlar que los receptores de programas sociales gubernamentales votasen a favor de Maduro a través de los llamados "puntos rojos", unos puestos de simpatizantes chavistas colocados cerca de los centros electorales.

Por su parte, otro de los oponentes, Javier Bertucci, pidió al ya reelegido jefe de Estado, Nicolás Maduro, "repetir las elecciones".

"Este país le quedó grande al candidato oficialista, y le hago un llamado: lo más valiente que puedes hacer por Venezuela, es repetir las elecciones y dejar que esta nación renazca. #BertucciNoSeRinde", dijo en un mensaje en Twitter.

RESULTADOS

De acuerdo con BBC Mundo, pese a la pequeña diferencia en los votos, los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 no fueron la diferencia más estrecha de la historia democrática de Venezuela.

Tal hecho ocurrió en 1968 con el expresidente Rafael Caldera, quien en aquel momento se impuso a su rival en las urnas por unos 30 mil votos. En esta oportunidad, de acuerdo con las cifras que suministró el CNE, la diferencia fue de 233.935 votos.

Esta vez, el candidato oficialista, Nicolás Maduro, obtuvo 7.505.338 votos, mientras que el opositor Henrique Capriles sumó 7.271.403 votos. Este resultado se obtuvo al escrutar 99,12% de los sufragios y con una participación de 78,71%. Una tendencia "irreversible", según la presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

No obstante, Capriles anunció que no reconocerá el resultado hasta tanto no se haga una auditoría de 100% de las urnas.

MAPA REGIONAL

BBC Mundo reflejó que la alternativa política que planteó la oposición venezolana en los comicios presidenciales de mayo de 2019 logró ganar un mayor espacio del que tenía en el espectro nacional.

Recién en diciembre de 2012 la oposición consiguió ganar la gobernación de apenas tres de 23 estados venezolanos en disputa.

Ahora, Capriles se impuso en ocho provincias, varias de ellas clave en cuanto al caudal electoral, como Miranda, Táchira, Zulia y Lara, que cuentan con una importante cuota de población.

Esto de alguna forma explicaría por qué el candidato opositor logró acercarse al postulante oficialista como nunca antes en comicios presidenciales en la era del chavismo.

COMUNIDAD INTERNACIONAL

Además del boicot opositor, las elecciones no eran reconocidas por gran parte de la comunidad internacional. El llamado Grupo de Lima, que reúne a 14 países americanos (Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, Canadá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Santa Lucía y Guyana) señaló que no reconocerá los resultados.

DW reflejó que la Unión Europa y Estados Unidos también rechazaron de antemano el proceso. "Hoy tuvimos otro simulacro de elección democrática en Venezuela", criticó el presidente argentino, Mauricio Macri, desde Buenos Aires.

"Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia", lo secundó el mandatario chileno, Sebastián Piñera, en Twitter. Los comicios son controvertidos porque los principales líderes opositores venezolanos están inhabilitados para participar, otros están presos o en el exilio.

En varios países hubo protestas contra Maduro, entre ellos en Colombia, en el que se estima que vive un millón de venezolanos tras el éxodo masivo de los últimos meses. Sólo viejos aliados del chavismo como Bolivia celebraron el resultado. Maduro derrotó al "golpismo e intervencionismo del imperio norteamericano", señaló el presidente Evo Morales en Twitter.

RESULTADOS

CUESTIONADOS

Así como el presidente Nicolás Maduro se hizo fuerte en algunos estados -por ejemplo Apure, donde obtuvo 61% de las preferencias-, Capriles también logró triunfos regionales significativos.

Por ejemplo, el 62% (contra el 36% de Maduro) en el estado Táchira, en donde el gobernador chavista José Vielma Mora es considerado una de las figuras más populares del oficialismo.

Pero como suelen explicar analistas electorales, una cosa son las elecciones presidenciales y otra las regionales.

Otro dato que surge de los comicios de mayo de 2018 es la posible cantidad de electores chavistas que, ante el fallecimiento de su líder y la nominación de Maduro, optaron por Capriles.

Según el Comando Simón Bolívar, el de Capriles, un millón de votantes pudo representar a los chavistas que cambiaron de opinión.

Los analistas venezolanos que siguieron toda la campaña electoral coinciden en que en ello influyó la cuestionada campaña de Maduro, que -según se estimaba- contaba con un enorme capital político y de recursos. Pese a ello, su ventaja se redujo hasta 1,5 puntos porcentuales en la jornada electoral.

COMICIOS DE 2012

El candidato opositor Enrique Capriles sumó casi 800.000 votos al resultado que obtuvo cuando compitió con Hugo Chávez en octubre de 2012, ocasión en la que obtuvo 6,5 millones de sufragios.

Además lo beneficia que Maduro logró unos 600.000 votos menos a los que lo que acumuló Chávez en esos comicios.

"Interesante paradoja, Maduro ganando, pierde y Capriles perdiendo, gana", estimó el analista político Luis Vicente León, en su cuenta de twitter.

Aún no se sabe si hay otro capítulo en esta historia, ya que Maduro aceptó iniciar la auditoría del 100% de los sufragios e incorporar los votos emitidos en el exterior (unos 50.000).

Pero de quedar la victoria de Maduro en firme, Capriles podría recordar lo que le sucedió al propio chavismo en 2007.

En aquel año, sufrió la única derrota electoral desde que Chávez llegó al poder en 1999. Se trató de un referendo para modificar la Constitución y permitir la reelección indefinida de todos los funcionarios electos.

(BBC - DW)(BBC MUNDO)