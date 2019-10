Antonio Costas renunció por suspensión del TREP

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas Sitic, ayer renunció a su cargo de forma irrevocable, envió una carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, señalando la desatinada decisión de suspender la publicación del conteo de actas a través del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) que a su criterio desacreditó todo el proceso electoral.

Costas advirtió que el proceso de la transmisión de las actas se desarrolló con antelación y se hizo un trabajo minucioso para que no se presente el menor error posible durante la transmisión de las actas, incluso señaló que el personal técnico del ente electoral le dedicó más tiempo de lo debido.

“La decisión de renunciar al cargo se debe al siguiente motivo: La desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados de la Transmisión de Resultados Preliminares Electorales-TREP”, refiere parte de la misiva

La decisión de la autoridad se da en medio de la ola de conflictividad que se desató en el país, tras conocer los resultados que descartaron una segunda vuelta entre el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales y de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa. Tomando en cuenta que los primeros resultados definían un balotaje entre ambos candidatos porque existía una mínima diferencia de ocho puntos porcentuales.

SIN EXPLICACIÓN

En contacto con radio Panamericana, Costas señaló que la sala plena del Órgano Electoral tomó la decisión sin que él estuviese presente, además que no se emitió ningún tipo de justificación para detener el proceso de transmisión, más bien fue por una susceptibilidad por parte de sus colegas.

La autoridad develó que a las 22.00 del domingo ya se había logrado avanzar en un 94 % del conteo de las actas. Aseguró que los resultados que estaba lanzando el TREP son verídicos y confiables.

Al promediar las 20.00 del domingo se suspendió la transmisión de las actas con un alcance del 83 %, donde Evo Morales tenía un 45.71 % y Carlos Mesa estaba con el 37.84 % el cual daba paso a la segunda vuelta. Sin embrago, el conteo se suspendió y se reanudó después de 24 horas lanzó otros datos dejando de lado el balotaje y con una virtual victoria del partido oficialista.

Ante la consulta de si los resultados que emitió el TREP son confiables, Costas aseveró: “Claro que sí, por eso es que esa situación me ha causado tanta perturbación, si habíamos hecho un trabajo minucioso, cuidadoso y habíamos logrado el 94 % del avance del TREP antes de las 10 de la noche. Esta decisión precipitada de la sala plena de no publicarlo y hacerlo un día después, y provocarnos una situación tan compleja como esta, no tiene racionalidad”.

Parte de la carta enviada al Vicepresidente señala que la decisión que tomaron los vocales que generó la desacreditación de todo el proceso electoral y ocasionando que se desate una convulsión social a escala nacional.

Antonio Costas se presentó a la convocatoria de selección de vocales para el Órgano Electoral en el 2015, después de un proceso de selección que desarrolló la Asamblea Legislativa. Es la segunda vez que ocupó este cargo en el ente electoral, antes lo hizo cuando llevaba el denominativo de Corte Nacional Electoral.

CHUQUISACA

Horas más antes, la vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Olga Martinez, también presentó su renuncia a través de una carta que fue enviada a la Cámara de Diputados.

Sin alegar razones, pero afirmando su “vocación democrática” y su “compromiso” con Chuquisaca y Bolivia, señalaba parte de la carta. El pasado lunes se registró una jornada violenta. La oposición hizo una vigilia en el Tribunal Electoral Departamental, quemó el frontis de esa institución y saquearon las oficinas. La Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.