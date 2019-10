CC ganó en 25 países de 33

Según datos de las encuestas a boca de urna y la transmisión rápida y segura de actas elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) logró ganar en 26 países de los 33 habilitados.

La sorpresa en mesas escrutadas de los 33 países fue el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, que obtuvo el 8.04 %, frente a la agrupación ciudadana Bolivia Dice No, de Oscar Ortiz, que logró el 1.67 % en los votos del exterior.

Comunidad Ciudadana ganó en los países de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, República de Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Suecia, Suiza y Uruguay, logrando el 28.37 % de votos en el exterior.

El binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó en Argentina, Brasil, Cuba, Egipto, India, Irán y Venezuela, logrando el 58.52 %. Quedó pendiente el resultado de Colombia.

De acuerdo al padrón electoral, para estos comicios, el voto de los bolivianos que salieron del país representan el 4,7 %.

FIESTA ELECTORAL

Desde las primeras horas de la jornada de la víspera, cientos de ciudadanos bolivianos que residen en el exterior acudieron a los recintos electorales a sufragar y cumplir con su derecho instaurado hace aproximadamente diez años.

Por la diferencia horaria, Japón fue uno de los países donde arrancó la fiesta democrática que todos los bolivianos vivieron ayer.

El ciudadano Félix Quintanilla, que reside en Madrid, en contacto con EL DIARIO, manifestó que había muchos reclamos respecto a que una gran parte de ciudadanos que se inscribieron para participar de las elecciones, no estaban en listas, por lo que no pudieron sufragar. “Muchos no estaban en lista, pese a que se habían empadronado, tenían el certificado de inscripción pero no pudieron votar”, dijo.

A manera de anécdota relató que en el Colegio Jorge Manríquez, el Órgano Electoral acomodó las mesas en un solo ambiente, donde los espacios en los que los electores debieran marcar la papeleta, estaban separados con un cartón pero al revés ya que el voto que debía ser secreto fue de cara al público.

Por otro lado, dijo que la jornada fue bastante regular y se repitió la tendencia del 21 de febrero de 2016, donde un 80 % le dio su apoyo a Carlos Mesa. “También se notó que el señor Chi tuvo más votos que el señor Ortiz”, refirió.

OTROS PAÍSES

Los bolivianos que residen en Suiza denunciaron a través de las redes sociales que el consulado de Bolivia en el país europeo tenía previsto realizar el conteo de votos a puertas cerradas.

En un video que circula en las redes sociales, también se observa como varios votantes, a empujones, evitan el retiro del material electoral. La tensión se elevó, por lo que los efectivos policiales suizos tuvieron que poner paños fríos a la situación.

En Brasil también hubo conflictos porque pese a que existían una gran cantidad de electores, los recintos fueron cerrados, por lo que cientos de electores no pudieron votar.

En Italia, el ciudadano Arturo Uriona que era parte del jurado, denunció que al ingresar al recito electoral, le dieron una papeleta marcada por el MAS. El jurado aseguró que por un momento de confusión no cumplieron con uno de los requisitos y no mostraron la papeleta antes de ingresar a votar, por lo que anularon el voto del ciudadano.

2014

En elecciones generales de 2014 el MAS obtuvo 115.686 votos frente a 24.654 de UD. En 2016 fue el 82,21 % para el oficialismo y 17,79 % para la oposición.