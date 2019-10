Cinco partidos perderán su personalidad jurídica



Los afectados alegan que la deportación de sus candidatos y la campaña en desventaja ocasionaron la poca socialización de los presidenciables.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) perderán su personalidad jurídica, tomando en cuenta que no obtuvieron el 3 % de votación en el escrutinio. Los dos primeros desaparecerán después de una larga trayectoria en la vida política del país.

Según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el MTS obtuvo el 1.26 %; MNR, 0.68 %; Pan-Bol, 0.64 %; UCS, 0.41 % y el FPV sacó el 0.38 % de los votos que se emitieron en esta jornada electoral.

La Ley del Régimen Electoral 026 y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas establecen que un partido político debe obtener al menos el 3 % de la votación para conservar su sigla política, caso contrario perderán la personalidad jurídica.

Mientras que los candidatos del resto de los partidos políticos que dejarán de existir justificaron su derrota señalando que la falta de recursos y la desventaja en la campaña electoral incidieron a la poca socialización de los postulantes a la presidencia.

El MNR

El MNR ha dejado de existir este domingo, luego de 77 años de historia y vida política con luces y sombras. Al respecto, el candidato a la presidencia por esa tienda partidaria, Virginio Lema no quiso emitir ningún tipo de declaraciones y aseguró que hoy se conocerá la postura oficial del partido. Sin embargo, el vicepresidenciable Fernando Untoja aseguró que perder el certificado de nacimiento no quita la fuerza real de un partido.

“Escenarios adversos. En política no hay muerte, los ideales y los pensamientos hacen del MNR la fuerza inmortal. Perder el certificado de nacimiento no quita la fuerza real de un partido con identidad y pensamiento. Estoy seguro que desde las calles el MNR luchará por la democracia y libertad”.

Otro de los partidos que desaparecerá es UCS, fundado por el empresario cruceño Max Fernández el 15 de agosto de 1989 y liderado por su hijo, Jhonny Fernández. El experto en temas electorales Paul Coca dijo que esa es la dinámica del cierre de un ciclo porque no pudieron actualizarse a la nueva etapa de la política.

Ninguno de los candidatos o allegados a esa infancia partidaria se pronunciaron hasta el cierre de edición.

A la vez, advirtió que la desaparición del MNR es la que pesará más, ya que fue uno de las organizaciones que aportó con importantes reformas a la historia del país, además que tuvo a los gobernantes más reconocidos en las últimas décadas.

JUSTIFICATIVOS

La candidata la presidencia por Pan-Bol, Ruth Nina, señaló que esperarán los últimos resultados del Órgano Electoral, además aseguró que fueron objeto de atropellos por parte de esa instancia porque depuraron a más de 70 de sus postulantes a la Asamblea Legislativa y ocasionó una campaña en desventaja.

En el caso del FPV, el excandidato a senador por La Paz, Franz Torres, aseguró que no perdieron su sigla porque aún tiene la esperanza de obtener más del 3 % de votación en el conteo oficial. Aunque advirtió que asumirán las medidas legales para no perder la personalidad jurídica.

En el caso del MTS, liderado por el gobernador de La Paz, Félix Patzi, este medio buscó el punto de vista de la autoridad y de los representantes legales pero ninguno de ellos respondió a las llamadas.

Ante las declaraciones que hicieron estos representantes, Coca advirtió que solos buscan justificativos para no asumir la realidad de que no han trabajado por tener una estructura orgánica y no asumieron los cambios de la política del siglo XXI.