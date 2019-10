Candidata de BDN renuncia porque se sintió “discriminada”

La candidata a diputada suplente por la circunscripción 11 en la ciudad de El Alto de la alianza Bolivia Dice No (BDN), Grissell Gonzales, anunció que renuncia a su postulación porque se sintió discriminada por esa agrupación política, hecho que le impidió cumplir sus metas como aspirante y socializar sus propuestas.

“Para mí, lo más importante es la condición de género. Ha habido mucha discriminación, he sido utilizada dentro de Bolivia Dice No. Considero que la mujer alteña sobre todo no tenemos que ser el simple cumplimiento de un requisito para habilitar a los hombres”, manifestó.

Explicó que tampoco ha logrado una concordancia política ideológica con la línea de la alianza.

Gonzales aseveró que ha tratado de seguir en su candidatura y llegar a un acuerdo con Bolivia Dice No, pero no se pudo y se rompió todo vínculo para seguir como postulante.

Es la segunda renuncia que se dio en la alianza BDN aduciendo discriminación. El primero fue el senador Edwin Rodríguez, quien era candidato a la Vicepresidencia y acompañante de Oscar Ortiz a quien acusó que lo utilizó por su condición de representante indígena.

“Mi candidatura se debió a una complementariedad, pero esa complementariedad nunca llegó, lo que siempre hubo fue solo un acompañamiento, una utilización abusiva muy torpe de mis raíces originarias y mi condición humilde. (.) No porque uno sea humilde, no sabe pensar”, dijo Rodríguez.