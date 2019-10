Oscar Ortiz Antelo: Tengo la capacidad de modernizar Bolivia

La seriedad que caracterizó al senador Oscar Ortiz Antelo en sus dos gestiones consecutivas como parlamentario está en paréntesis. Ahora sonríe con más facilidad y se muestra más accesible ante los periodistas. Acaba de cumplir 50 años y es la primera vez que postula a la Presidencia de Bolivia. Empresario ganadero, expresidente de la Cainco e hincha de Oriente Petrolero se hizo de la frase que caracterizó la defensa del 21F con Bolivia Dice No. El candidato habló con EL DIARIO.

EL DIARIO (ED) En su programa de gobierno pide “exigir el reconocimiento y respeto a la decisión soberana del pueblo boliviano expresada en el referendo constitucional del 21 de febrero del 2016”. ¿No es contradictorio participar de un proceso electoral que desconoce precisamente el 21F?

OSCAR ORTIZ ANTELO (OOA) Lo que hay que dejar claro es que la democracia va mucho más allá del voto. Es que haya un sistema institucional donde cada órgano tenga la independencia para cumplir sus roles y esto tiene que ver con el 21F, porque cuando se convocó al referéndum, se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa, esa ley fue a revisión del Tribunal Constitucional que dijo que era válida. De ahí se fue al Tribunal Supremo Electoral que fue el que organizó el referéndum, el que certificó el resultado y validó el triunfo del No. Entonces, cuando se desconoce el 21F significa que todas las instituciones que debían velar por la democracia fallan, que desconocen sus propias decisiones anteriores. Por eso es que no tenemos una democracia plena y peor aún ya no nos queda respeto al voto. Ahora en esas circunstancias tenemos que seguir luchando, por eso estoy en las elecciones, porque la alternativa de retirarse es peor, es dejar el campo libre al autoritarismo. Nosotros estamos convencidos que este es un candidato ilegítimo (Evo Morales). Los demás estamos cumpliendo la Constitución, estamos participando en las elecciones y les pedimos que nuevamente voten por el No, el No a Evo Morales. Este 20 de octubre es la nueva opción de votar por el No y apostar al cambio. ¿Que no confiamos el Tribunal Supremo Electoral? Claro que no confiamos. ¿Que no confiamos en el Tribunal Constitucional? Tampoco, entonces, ¿Qué nos queda? Ir a votar en las urnas, estar presentes en los recintos, realizar control electoral, defender nuestro voto. Esa es la forma de defender nuestra democracia y nuestra libertad.

ED ¿En todo ese escenario donde la oposición denunció en varias oportunidades que se está ejecutando un fraude electoral, qué garantías tienen los candidatos y la población de que este proceso irregular no se consolide?

OOA No existe ninguna garantía. Lo único que nos queda es el control electoral. Es estar presente, es tener copia de las actas, es sacarle fotos a los resultados que se anoten en la pizarra cuando se anoten los resultados…Es la movilización ciudadana y todos tenemos la responsabilidad de acompañar la votación del 20 de octubre y acompañar el cómputo. De la institucionalidad del Estado, no tenemos ninguna garantía.

ED En todo el proceso de campaña de su candidatura se lo vio con constantes ataques a la candidatura de Carlos Mesa y no así a la postulación “inconstitucional” de Evo Morales. ¿Por qué se dio ese ataque tan intenso hacia el candidato de Comunidad Ciudadana?

OOA. Primero, no es verdad. ¿Cuando yo denuncio la corrupción a quién ataco? A Evo Morales y al MAS. ¿Cuando denuncio que se está violando la democracia en Bolivia a quien ataco? A Evo Morales y al MAS. Al señor Mesa no le he hecho ninguna acusación hasta ahora, lo que le he pedido, primero en el caso del mar es que él y Evo Morales le rindan cuentas al país porque hasta ahora no lo hicieron y nos digan qué vamos hacer de aquí en adelante porque ambos son corresponsables por su ambición, uno de reelegirse y el otro de volver, de haber utilizado el caso del mar para llevarnos a un resultado adverso que constituye una tragedia histórica para el país. Y en los otros casos, son todos cuestionamientos que le vienen al señor Mesa de su pasado. ¿Ahora nos vamos a quedar callados contra eso? O le vamos a pedir que si alguien aspira a ser presidente de este país por lo menos pueda dar explicaciones, o es que vamos a cambiar una corrupción por otra. Lo que yo reclamo es que tengamos una actitud coherente. Yo le ofrezco al pueblo boliviano un gobierno honesto para un pueblo honesto.

ED. ¿Por qué los bolivianos deben apoyar a Oscar Ortiz como presidente?

OOA. Porque tengo la capacidad de modernizar Bolivia. Porque tengo la honestidad para que la gente confíe en mí. Porque tengo las convicciones para enfrentar todos los desafíos que van a venir.

ED ¿Cuál es su principal propuesta para cambiar el país?

OOA. Un gobierno honesto para un pueblo honesto y eso pasa por lucha contra la corrupción, recuperar los recursos que se perdieron por la corrupción que se estima que son dos mil millones de dólares. Por ejemplo, con ese dinero podemos tener un seguro universal de salud, podríamos tener los médicos que nos faltan o apoyar a nuestros pequeños productores.

ED En caso que llegue a la Presidencia del país, ¿usted garantizaría que las empresas que se nacionalizaron sigan en manos del estado. Nacionalizaría la minera San Cristóbal o devolvería al Estado la Empresa Nacional de Ferrocarriles?

OOA Es interesante (risa) porque las dos ferroviarias son de Carlos Gill, el empresario venezolano amigo de Evo Morales, la única empresa que no se ha nacionalizado y hay que preguntarse por qué. En este tema en el país hay una gran contradicción. Se ha nacionalizado las empresas, hemos pagado miles de millones de dólares por estas empresas y siguen funcionando como privadas y ¿por qué hacen eso? Porque las han privatizado para los masistas y las administran como si fueran propias. Tenemos que hacer que funcionen como empresas públicas y para eso las tenemos que institucionalizar.