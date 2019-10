Barriga presentó amparo para suspender elecciones

La abogada Paola Barriga presentó ayer un amparo constitucional contra el desarrollo de las elecciones generales del domingo 20 de octubre, por haberse quebrantado el orden normativo y existir vicios de nulidad de todo el proceso electoral. Asimismo, se prevé responsabilidades contra los administradores de todo el proceso democrático, es decir, los vocales del Tribunal Supremo Electoral – TSE.

Según reporte de Visor Bolivia, la todavía candidata vicepresidencial del Partido Demócrata Cristiano – PDC interpuso la acción legal contra las elecciones generales del domingo, pues se habilitó a postulantes que no participaron de las elecciones primarias de enero, por tanto, no deberían ser habilitados al no existir la figura de suplencia. Las elecciones primarias tenían carácter vinculante, pero ante las renuncias de tres candidatos se aceptó el reemplazo fuera de los únicos motivos que podían ser aceptados en el TSE, muerte o enfermedad grave.

En lo personal, Barriga asegura que sus derechos humanos y políticos son vulnerados por el TSE, pues a ella se le rechazó su renuncia, pero se aceptó de otros candidatos como Jaime Paz del mismo PDC, Edwin Rodríguez, como vicepresidenciable de la alianza Bolivia Dice No, y Faustino Challapa, segundo en las listas del Frente Para la Victoria – FPV.

El amparo constitucional busca que se activen medidas cautelares y con ello se suspendan las elecciones por el plazo de 60 a 90 días, con el fin de reencaminar el proceso, pues con estos antecedentes, según Barriga, los comicios ya tienen vicios de nulidad.

Barriga también cuestiona al candidato del PDC, Chi Hyung Chung, pues éste no participó de las elecciones primarias.

Respecto a las responsabilidades que se pueden activar con el amparo, están las resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, que, según denuncia, han cometido los seis vocales del ente electoral.

Con un proceso inmediato se podría pedir la destitución inmediata de los vocales y con ello llevarlos al ámbito penal.

La abogada, sin embargo, cree que su recurso será rechazado, porque tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional y el TSE son entidades al servicio del partido gubernamental, que es el más interesado en ir a los comicios este domingo. (Visor Bolivia)