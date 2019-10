Lanzan aplicación para conocer candidatos y sus propuestas

Más de 200 organizaciones juveniles, en un proceso de dos años, construyeron 30 preguntas, con el objetivo de contribuir al voto informado, a través la aplicación CANDIDat@s, que está disponible en el sitio https://candidatxs.com.bo.

“La herramienta CANDIDat@s se presenta en la lógica del voto informado, de cómo podemos contribuir a que el voto de la ciudadanía no se reduzca únicamente a su preferencia personal por el candidato o candidata, sino cómo complementa esta preferencia con una cercanía, con una mayor afinidad con las propuestas de las organizaciones políticas”, indicó Alfonso Ferrufino, asesor principal de IDEA Internacional.

La app se realizó con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania. El embajador de ese país en Bolivia, Stefan Duppel, sostuvo: “La app fomentará el voto informado de manera interactiva y moderna. Posibilitará, además, conocer el perfil de los partido políticos y permitirá relacionarse con temas en agenda”.

DETALLES

Uno de los datos que se dieron a conocer es que cuatro partidos políticos se abstienen en el tema del aborto voluntario. Sólo uno va por legalizar la marihuana. Tres apoyan el servicio militar voluntario. Cinco se abstienen en el derecho a la representación política de las personas transgénero.

“¿Cuáles son? Lo sabrás si entras a CANDIDat@s. En la aplicación ya se encuentran las propuestas o posiciones de las 9 organizaciones políticas en carrera electoral y el usuario, a su vez, puede responder ingresando al sitio web, por ejemplo: “producción de energía mediante megahidroeléctricas” o “nacionalización de empresas privadas estratégicas”, o “jubilación para mujeres amas de casa”, entre otros”, se lee en una nota de prensa.

Los jóvenes, que jugarán un papel protagónico en estas elecciones, ya han recibido información que está siendo difundida por las redes sociales, donde incluso se ha recurrido al humor de reconocidos comediantes.

Mientras el visitante va respondiendo las cuestiones que desee, lo cual muestra la versatilidad de la herramienta, puede ir viendo las respuestas de los partidos políticos, lo cual resulta muy útil para comparar las opiniones respecto a los diversos temas.

En el marco de un compromiso con la democracia, el principal objetivo de CANDIDat@s es llegar de forma masiva a toda la población boliviana votante de modo que el 20 de octubre próximo esté informada y emita un voto consciente.

Las respuestas a las cuestiones contenidas en el formulario se basan rigurosamente en los programas de gobierno de las organizaciones políticas y entrevistas a los mandos jerárquicos; y no necesariamente coinciden con los mensajes que vienen emitiendo los candidatos en la campaña electoral, lo que explica que se puedan tener, como resultado, porcentajes de aproximación temática sorprendentes. La comparación permitirá conocer el nivel de aproximación individual con los diferentes programas de gobierno y ayudará a la ciudadanía a tomar una decisión informada en el momento de emitir su voto.

La herramienta está diseñada para no registrar datos personales ni identificar tendencias. Por lo tanto, las respuestas no se agregan ni se almacenan. La información que arroja es exclusivamente personal, y la política de privacidad de la herramienta garantiza que los resultados de las respuestas no se encuentran disponibles.

Esta herramienta ha sido aplicada con éxito en otros países americanos y europeos con muchísimo éxito, siendo la última versión latinoamericana la herramienta Colombiana, en la cual tuvieron la participación de más de 10 millones de ciudadanos.