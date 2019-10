Electores no conocen a candidatos uninominales

A siete días de las elecciones generales, electores de las ciudades de La Paz y El Alto, no conocen a los candidatos a diputados uninominales de su circunscripción, según un sondeo de opinión que realizó EL DIARIO.

Todos los ciudadanos consultados aseguraron que no conocen a quién busca representarlos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el momento de emitir su voto lo harán de acuerdo al candidato presidencial.

La ciudadana Mirtha Zúñiga de la circunscripción 8 no conoce a ningún candidato, salvo los presidenciables.

“No tengo idea de quién estará de candidato por mi circunscripción, no sé si hay mujeres u hombres o si son por lo menos de la zona, tampoco sé quién está ahora por mi distrito”, aseguró.

Otros ciudadanos manifestaron que ni siquiera saben a qué distrito pertenece la zona en la que viven ya que nadie les explicó la razón por la que están divididos.

También se comprobó que existe mucha desinformación respecto a la diferencia de candidatos a diputados uninominales o plurinominales.

DESCONFIANZA

El cien por ciento de los consultados por este medio manifestó que no confían en el trabajo que viene realizando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya que además de mucha desinformación, los spots que difundieron no ayudaron a aclarar las dudas que muchos tienen como la diferencia entre candidatos uninominales o plurinominales.

“El TSE no informa nada, en sus publicidades no se entendió nada, no sé cuál era el objetivo. No salieron a explicar a los nuevos que vamos a votar a quiénes debemos elegir por qué o para qué, yo, por ejemplo, es la primera vez que voy a votar y no sé si hay diferencia en el voto para diputados, senadores”, aseveró Cristian Montes.

Otro ciudadana señaló que las actuaciones del TSE al no hacer cumplir las normas, por ejemplo, aquella que prohíbe la transmisión de entrega de obras del Gobierno, supone que esta instancia al igual que otras como el Órgano Judicial, actúa en función a los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Cómo vamos a confiar en el TSE si hacen todo lo que el Gobierno quiere, el canal estatal y todas sus emisoras siguen transmitiendo las entregas de obras del presidente, vicepresidente o ministros y ellos que se supone tienen que controlar no hacen absolutamente nada”, aseguró Dolly Medina, vecina de la zona central de la ciudad de La Paz.

COMPOSICIÓN

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), llamada Congreso Nacional hasta el año 2009, es el órgano que ejerce el poder legislativo del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y está ubicado en La Paz.

Está conformada por una asamblea bicameral, es decir, compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados, con 130 miembros, y el Senado, que consta de 36 senadores, 4 por cada departamento del país.

Es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano. El Vicepresidente del Estado preside la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La elección de las autoridades del Ejecutivo (presidente y vicepresidente) será en circunscripción nacional única, incluidos los asientos electorales en el exterior, según señala el Art. 52, Parágrafo I de la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

En el caso de las 36 senadurías, la Ley N° 026 establece que su elección será en circunscripción departamental, es decir, cada departamento contará con cuatro representantes titulares en esta cámara, además de sus suplentes.

En el caso de los diputados, titulares y suplentes, la votación se efectuará en circunscripciones departamentales y circunscripciones uninominales. Serán 60 diputaciones plurinominales en el país, de acuerdo con la distribución establecida en la norma y por la cantidad de habitantes por departamento. Por ejemplo, Chuquisaca tiene cinco escaños y La Paz, el más poblado, 14.

63 diputaciones uninominales serán elegidas para las circunscripciones uninominales; y otras siete diputaciones uninominales corresponderán a siete espacios especiales indígenas originarios campesinos.

También se elegirán a nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, y a sus respectivos suplentes, uno por cada circunscripción departamental.

PAPELETA DE SUFRAGIO

La papeleta de sufragio aprobada por el TSE para las elecciones generales del 20 de octubre se divide en dos partes.

En la parte superior estarán ubicados los binomios presidenciales de cada una de las organizaciones y alianzas políticas.

Al votar por ellos también se votará por los candidatos a senadores y diputados plurinominales.

Independientemente de esta votación, la ciudadanía podrá marcar en otras casillas en la franja de abajo, donde estarán los candidatos a diputados uninominales de las nueve fuerzas políticas.

Con la votación que obtengan los candidatos presidenciales, se asignará a cada fuerza política escaños de senadores, diputaciones plurinominales y representantes para organismos supraestatales de procedimiento que se realiza después del cómputo de votos.

La Cámara de Diputados posee 130 miembros: En cada departamento, se eligen la mitad de los diputados en circunscripciones uninominales (68 diputados).

La otra mitad (62 diputados) se elige en circunscripciones plurinominales departamentales, de las listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores del Estado. Los diputados también tienen un período de cinco años y deben tener como mínimo 18 años cumplidos al día de la elección.

SONDEO DE OPINIÓN

Luis Pinto:

“Yo soy de la circunscripción 8, por la Buenos Aires, por todo ese sector. No conozco a ningún candidato, sé que uno de ellos que creo que es del MAS han hecho caminatas desde Alto Chijini, pero la verdad no los conozco. No sé qué proponen ni nada, no hubo campañas como antes. Recuerdo incluso que los candidatos regalaban calendarios, fósforos con sus imágenes, pero ahora nada”

Edson Paucara:

“No sé a qué circunscripción pertenezco, vivo en Villa Adela de la ciudad de El Alto. La verdad no conozco a ningún candidato, tal vez sea porque todo los movimientos que realizo son en la ciudad de La Paz por el tema de trabajo. La verdad no sé qué haré a la hora de votar, es difícil dar tu voto a alguien que no conoces. Los únicos de los que sé que son candidatos son de Carlos Mesa, Evo Morales y nadie más”

Christian Castro:

“Soy de la circunscripción 9. No conozco a ninguno de los candidatos, he visto pancartas por mi zona, pero personalmente a ninguno. Imagino que el día que tenga que votar lo haré por el que pertenezca al partido del que elija como presidente. Esta campaña no se ha visto mucho en la calle como antes, ahora todo es redes sociales, no se ve tantos afiches como antes, ni siquiera en la Tv”

Fabiola Choque:

“Yo vivo en Achachicala, no sé qué circunscripción sea. No conozco a ninguno de los candidatos a diputados, solo a Evo y Mesa. No tengo idea de quiénes serán los candidatos a diputados, si son vecinos de la zona o solo vinieron a que votemos por ellos. Tampoco sé qué diputado nos representa ahora en la Asamblea Legislativa. Creo que los candidatos deberían venir a las zonas para hacernos conocer sus propuestas”.