Escenario de incertidumbre en próximas elecciones

7,3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas el próximo domingo. En criterio de analistas, éste es uno de los comicios más inciertos en los últimos años, ya que existen dos corrientes definidas, una que quiere recuperar la democracia y otra que persigue mantenerse en el Gobierno.

El constitucionalista José Luis Santistevan, aseguró que Bolivia acudirá a las urnas en unas elecciones generales marcadas por la incertidumbre y la división, con un final abierto y un escenario de escasas certezas de cara a la formación del gobierno.

Manifestó además que esta es una de las elecciones más atípicas porque surge de violaciones a la Constitución Política del Estado (CPE), con un candidato que no reconoció el sufragio del 21 de febrero de 2016.

“Hay una interpelación ciudadana frente al candidato oficial, por eso nunca se visualizó que iba a ser una campaña normal. Lo que menos va a hacer el ciudadano es votar racionalmente, una parte de la ciudadanía defenderá el sufragio del 21 de febrero de 2016, utilizando el voto como un arma de defensa de la democracia y los otros asumiendo el prorroguismo del candidato ilegal”, explicó.

Manifestó que hace tres meses se pensaba solo que había tres candidatos que podían luchar, pero hay un contendor emergente que demuestra el voto duro evangélico y otro porcentaje del voto de “bronca”.

“La campaña siempre iba a tener un desarrollo atípico porque hay un árbitro electoral, que el 58 por ciento de los electores no le cree. Un árbitro parcial, una candidatura ilegal, violación de leyes permanentes, cabildos, marchas, conflictos por la gestión pública han tocado fondo, porque ya en el cabildo no se ha interpelado solo el voto, sino la gestión pública y ahí viene la salud, tierra, recursos naturales, litio, frente a incendios como la Chiquitania”, aseveró.

Santistevan aseguró que después del 20 de octubre el país no será el mismo, ya que el próximo Gobierno debe escuchar las políticas que se aprueban.

“Los ciudadanos le quitaron ya los dos tercios al MAS, todas las encuestas ya no le dan los dos tercios, por eso ya tendrá que concertar con Comunidad Ciudadana”, aseveró.

VOTO ÚTIL

En criterio del politólogo Marcelo Silva, la realización de los cabildos que tuvieron concentración masiva en el eje central como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, acentuaron un discurso polarizado, es decir de que exista la posibilidad de que hayan dos candidaturas en carrera que representen dos proyectos políticos distintos.

“Mesa y Morales son los únicos en carrera y los únicos que tienen la posibilidad de ocupar la silla presidencial. La idea del voto útil creo que se ha consolidado en el escenario político del país, sin duda alguna, Carlos Mesa sin haber hecho la mejor campaña y sin haber mostrado los elementos fulminantes de liderazgo nuevo o estadista, se ha posesionado con el voto útil”, dijo.

Aseguró que Carlos Mesa será el depositario de lo que la gente entiende como el voto que puede sacar a Evo Morales de palacio de Gobierno. “Creo que Mesa tiende a subir en la medida en que el ciudadano lo entiende como la única opción”, aseveró.

Silva coincidió con Santistevan, quienes aseguraron que Ortiz quedó como un mal tercio, demostrado en las últimas encuestas, donde la tendencia es a bajar y donde incluso pierda el tercer lugar en la preferencia electoral, superado por el cuarto que muestra la sorpresa.

“Chi es la sorpresa, por la novedad y el discurso conservador que interpela a ciertos sectores”, refirió.

INCERTIDUMBRE

Silva aseguró que el panorama para el próximo domingo es de incertidumbre, ya que el Gobierno en su intento de haber plantado en el imaginario colectivo de que todo está resuelto, no funcionó.

“Los bolivianos entramos al 20 de octubre con la idea de que nada está resuelto, es decir podría cambiar dramáticamente la correlación de las cosas. Para Mesa las previsiones son mejores aunque tampoco su crecida es espectacular, pero son mejores noticias”, dijo.

Por otro lado dijo, que son pésimas e inesperadas noticias para el TSE porque cuando se entra con un ambiente de incertidumbre todos los ojos van a estar encima de su trabajo, porque el manejo transparente de la elección podrá dar un resultado que seguramente será apretado.

“Si el país va a una segunda vuelta, seguramente los márgenes no serán muy altos, si Evo Morales es electo en primera vuelta, tampoco los márgenes serán muy amplio”, aseguró.

ELECCIONES DIFERENTES

A su turno el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, aseguró que estas justas electorales serán distintas a las que se vivió el 2005, 2009 y 2014, donde no quedaba ninguna duda sobre la diferencia entre el primero y el segundo.

“Estas elecciones, evidentemente le dan a Evo Morales más del 40 por ciento, con una diferencia de 12 puntos al segundo”, dijo.

Aclaró que estas elecciones son diferentes porque la distancia no va a ser tan grande entre el primero y el segundo, “De todas maneras terminará con una victoria de Morales en primera vuelta, pero que no va a tener la diferencia que tuvo las elecciones anteriores. Evo Morales va a tener mayoría en diputados y senadores, que también es diferente al periodo 2006 – 2009 donde tenía mayoría en diputados pero no en senadores. Que no tenga dos tercios no implica que no vaya a tener mayoría, en este caso senadores y diputados”, apuntó.