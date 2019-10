Mujeres alcanzan 40% de préstamos en el sistema



Las mujeres representan casi el 40% de los prestatarios del sistema financiero, de acuerdo a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que asegura que se va cerrando más la brecha en el acceso a los servicios entre hombres y mujeres.

Con motivo de recordar el Día de la Mujer Boliviana, la entidad reguladora informó que la brecha que existía entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso a servicios financieros, se reduce paulatinamente por la implementación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros (LSF), que introdujo cambios enfocados, principalmente, a la universalidad de los servicios financieros, incorporando a segmentos de la población que antes no tenían acceso a estos servicios y contribuyendo así al proceso de empoderamiento económico y financiero de las mujeres.

En este marco, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a agosto de 2019, del total de créditos otorgados a mujeres, el mayor porcentaje fue destinado al microcrédito que representa el 41% ($us 2.631 MM), seguido de créditos para vivienda con 39% ($us 2.529 MMM) y consumo con 15% ($us 82 MM).

Esos datos evidencian que las entidades financieras, de acuerdo a lo establecido en la LSF, han otorgado créditos con características especiales para financiar actividades económicas de mujeres emprendedoras o que acceden a una vivienda propia, como es el caso de la Vivienda de Interés Social, que fue otorgado, en el mismo periodo, a más de 29.320 mujeres, según la ASFI.

INCREMENTO

En los últimos 9 años, el financiamiento a mujeres se incrementó en 304%, pasando de 1.605 millones de dólares el año 2010, a 6.482 millones hasta agosto de 2019, y el número de prestatarias también se incrementó en 59%, de 311.691 a 496.089.

Otro aspecto destacable es el uso de las billeteras móviles y banca por internet, que según datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Servicios Financieros 2019, realizada por ASFI, a septiembre de 2019, las mujeres representan el 41,2% en el uso de banca por internet y el 45,5% para el caso de billetera móvil.

El avance en la inclusión y el acortamiento en la brecha entre los géneros son reflejo de un ambiente regulatorio en igualdad de condiciones, que entre otros aspectos, potenció la educación financiera para el acceso a servicios financieros y logró que las entidades financieras traten los casos de sus prestatarias de manera individual, abriendo la posibilidad de otorgar créditos que se adecuan a su realidad.