Agresión a militantes de CC en El Alto



En la ciudad de El Alto, un grupo de militantes de Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Fany Nina, sufrió agresiones de parte de un grupo de personas que les impidió la realización de una conferencia de prensa.

Nina relató que, con sus compañeros pretendía realizar una conferencia de prensa en la Alcaldía Quemada, con un ánfora y papeleta no oficial, para llamar al voto por Carlos Mesa, sin embargo, fueron acorralados.

“Había un señor mayor con palo en mano, este señor me golpeó con el palo y otro señor, otro varón, me jaló de los cabellos. Al final no sé cuál de ellos fue porque yo solamente sentí las patadas”, afirmó.

Dijo que también se agredió a sus compañeras, una a la cual le arrebataron la chompa y la otra que “perdió algún artículo personal”. Agregó que a otro militante le dieron una patada.

Señaló que también loa agresores destrozaron el material impreso, su ánfora, tambores y la banderas de Comunidad Ciudadana. Aseveró que le decían “somos masistas y qué”.

En medio de la refriega, los agresores reprochaban a Comunidad Ciudadana por los sucesos de Octubre de 2003. Nina, que es expresidenta de la Fejuve, sostuvo que con esa actitud los agresiones están usando mal el nombre de los héroes de la Guerra del Gas.

Son varios casos de agresiones que hasta la fecha se hicieron públicos entre militantes de los distintos partidos políticos. Hace unos días, desde Sucre denunciaron enfrentamientos entre militantes de PanBol y del MAS. El pasado fin de semana, en la ciudad de La Paz una militante de Comunidad Ciudadana fue atacada por una partidaria del MAS.

Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral, hasta la fecha no realizó ningún pronunciamiento ni emitió ninguna sanción. Restan ocho días de las elecciones generales y seis días para hacer propaganda electoral.