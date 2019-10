Bartolinas instan violar la CPE y amenazan con “lucha armada”

> Analistas políticos afirmaron que las amenazas de violencia de dirigentes afines al MAS es un reflejo del “miedo” que tiene el oficialismo ante una posible segunda vuelta. El vicepresidente del MAS aseguró que la postura de la dirigente campesina no refleja el pensamiento de todo el oficialismo

La representante de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, advirtió con una “lucha armada” para defender el denominado “proceso de cambio” del MAS en caso que el presidente y candidato Evo Morales pierda las elecciones. La figura que anticipa la representante campesina va en contra de las normas electorales y la Constitución Política del Estado (CPE) que considera el alzamiento armado como “traición a la patria”.

“Nosotros tenemos la lucha armada, lucha en las calles, en las carreteras, tenemos pues esa lucha organizada, hemos llagado con la misma y vamos a defender la misma”, afirmó ayer la representante de la organización campesina.

CPE

“Artículo 124.

I. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos:

1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia.

2. Que viole el régimen constitucional de recursos naturales.

3. Que atente contra la unidad del país.

II. Este delito merecerá la máxima sanción penal”.

A 12 días de la jornada de votación para elegir u nuevo presidente de Bolivia, las declaraciones de los actores políticos toman un tono de imposición más que de pedido a la población.

Así como Flores, la diputada supraestatal, Flora Aguilar, afirmó que Evo Morales debe continuar en el poder le guste o no le guste a los bolivianos.

“Nos guste o no nos guste, el MAS debe continuar porque sólo eso da el futuro para nuestras futuras generaciones”, afirmó y agregó que el pueblo “no se puede equivocar” y que se debe continuar con el proceso de cambio, a pesar de las “mentiras” que pueda difundir la derecha.

La legisladora Chuquisaqueña dijo que sería un “retroceso” para el país si Morales no gana estas elecciones. Pidió que no pase lo mismo que en el referendo del 21F, y que la gente no se haga llevar por mentiras.

Sobre el punto, la dirigente de las Bartolinas, dijo que la población no permitirá que Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana u Oscar Ortiz de Bolivia dice No, gobiernen el país. “Vamos a ver en su debido tiempo qué va a pasar”, agregó.

Aseguró que el MAS es la primera fuerza del país y aseveró que no se permitirá que vuelvan los “federalistas”.

“No vamos a permitir que vuelvan los racistas, que vuelvan los federalistas”, sostuvo la ejecutiva. Dijo que esos mismos son los que “pateaban” a las organizaciones sociales y por eso convocó a defender el proceso de cambio.

VICEPRESIDENTE DEL MAS

Sobre el tema, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseguró que la postura de la dirigente campesina, Segundina Flores, no refleja el pensamiento de su organización política. El dirigente político dijo que las declaraciones de su aliada son apresuradas.

“No, eso no es así, en ningún momento nosotros, no somos de los que vamos a amenazar a nadie, nosotros siempre, las organizaciones sociales, campesinas, hemos sido un sector pacífico que nos dedicamos a trabajar a producir para alimentar a los bolivianos, entonces nosotros no tenemos ese tipo de amenazas”, indicó según un reporte de radio Fides.