Evo asistió a 78 actos de 136 transmitidos por Bolivia Tv

(ANF) De 136 transmisiones de distinta índole realizadas por el canal estatal Bolivia Tv en 32 días, el presidente Evo Morales participó en 78 actos difundidos, en muchos de los cuales se refirió al voto, a la Agenda del Bicentenario y a los opositores. Todo esto en un escenario electoralizado por los comicios presidenciales de octubre de este año.

La ANF realizó el seguimiento de las 136 transmisiones de distintos tipos de actos del canal estatal. Estas difusiones se registraron entre el 15 de mayo al 15 de junio, su duración total fue de 95 horas y todas fueron colgadas en la cuenta oficial de Facebook de Bolivia Tv. En 78 de las 136 transmisiones, que sumaron 19 horas y 29 minutos, estuvo presente Morales, quien en 40 de esos 78 actos habló del voto.

Para ese tiempo, el binomio del MAS ya fue habilitado por el Órgano Electoral Plurinacional, aunque aún no había levantado la bandera para la campaña electoral hacia los comicios de octubre de este año.

En sus 40 alocuciones, el Presidente se refirió al voto desde diferentes enfoques. Por ejemplo, en 12 de sus discursos dio como un hecho su victoria en los comicios generales.

El 18 de mayo, la autoridad dijo en Chimoré, Cochabamba: “Nuestro vicepresidente, Álvaro, será otra vez vicepresidente por otros cinco años más. Estamos convencidos que este proceso de cambio es imparable, es un camino sin retorno. Yo no los he abandonado y les pido que no me abandonen”.

“Los resultados son gracias al voto del pueblo boliviano. Hemos garantizado el cambio en Bolivia. Ahora está consolidado nuestro Proceso de Cambio y debemos continuar para las futuras generaciones. Es una responsabilidad de todos. Vamos a seguir triunfando, seguiremos derrotando al imperio y a sus lacayos”, arengó en un acto en Chuquisaca, en el mes de mayo.

El mandatario diariamente tiene más de dos actos, principalmente de entrega de obras o maquinaria, a veces, los eventos suelen ser en un mismo departamento y en diferentes municipios, o contrariamente viaja de un departamento a otro.

"Estamos seguros que no nos van a abandonar, aquí vamos a ganar con el 100 por cien (de votos)”, afirmó el 25 de mayo en el departamento de Potosí, dos días antes a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzara la convocatoria a las Elecciones Generales.

El organismo electoral argumentó que no tenía competencia para asumir medidas sobre estos eventos, en los que el candidato y presidente usa espacios gubernamentales para promover su gestión e inducir al voto, porque eran previos a la convocatoria de las elecciones presidenciales.

“Lo que nos falta es una comunicación afectiva, pero las redes sociales se volvieron fundamentales para campañas, nosotros no somos expertos para eso. Hay que planificar el futuro y ahora sobretodo que estamos en una campaña hacia las elecciones para que continúe el proceso de cambio”, afirmó el 7 de junio en un evento con las organizaciones sociales de mujeres en Shinahota.

Ensalza su gestión y promociona su plan de gobierno

El principal tema al que se refirió Morales, durante sus discursos en los que habló del voto, fue el cumplimiento de la Agenda del Bicentenario (en 22 discursos). Este plan está vinculado a su propuesta de campaña electoral del plan de gobierno 2020-2025.

“Tenemos un lindo plan de 13 puntos. Para mí son metas en distintos rubros rumbo al bicentenario”, “Tenemos metas y las debemos cumplir porque estamos yendo rumbo al bicentenario de Bolivia”, dijo, por ejemplo, en dos de sus discursos seguidos el 7 y 8 de junio.

El segundo asunto más importante al que hace referencia el candidato-presidente es a su victoria en las Elecciones Generales del 20 de octubre (12 discursos); en cinco oportunidades se refirió a la concentración del MAS del 18 de mayo en el municipio de Chimoré, y una vez habló de la reelección y su legitimidad.

Ideas fuerza en los discursos de Morales

Durante sus 78 intervenciones, Morales se refirió a seis temas que fueron recurrentes y se convirtieron en sus ideas fuerza.

En 14 de sus discursos reiteró que "antes de la nacionalización de los hidrocarburos la situación del país estaba mal". Con similar recurrencia (14 discursos) el mandatario sostuvo que "las obras que el Gobierno ejecuta son gracias al Proceso de Cambio".

Asimismo, en 11 de sus discursos sostuvo que "Bolivia tiene futuro", en nueve que "se llevó adelante la nacionalización y ahora sigue la industrialización" y en cuatro que el "Proceso de Cambio es un camino sin retorno".

Finalmente, en ocho discursos destacó que tiene un "plan para Bolivia". En los restantes 18 actos, el presidente Morales se refirió a otros temas que no tenían que ver con los asuntos recurrentes ya mencionados.

Los opositores calificados como privatizadores

Pero el Mandatario también aprovechó en sus discursos para arremeter contra los opositores. La tendencia, por lo menos en este tiempo, fue acusarlos de privatizadores de las empresas estatales, algo que hizo en 22 discursos.

En 15 alocuciones hizo referencia a los denominados “neoliberales”, gobiernos antes del 2005, a quienes también acusó de haber permitido la injerencia e intervención de Estados Unidos y organismos internacionales como la DEA.

En menos discursos acusó a los gobiernos neoliberales de corrupción (2), discriminación (4), conspiración (1), de haber generado pobreza (3) y de saquear los recursos naturales (3). En los restantes 28 de sus 78 alocuciones, Morales no se refirió a los opositores.

La única vez que Morales habló sobre conspiración fue en alusión al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a quien calificó de ser un “experto en conspirar”.

“Estos días estaba en debate político candidatos expertos en renunciar, expertos en conspirar y conspirar. No es extraño que un candidato a la vicepresidencia renuncie. Habría que analizar cuál de ellos es experto en conspiración”, dijo Morales durante su discurso del 14 de junio, durante la graduación de profesionales de la UNIBOL Quechua.

De acuerdo al Presupuesto General del Estado, el monto para las transmisiones gubernamentales destinado a difundir los actos de Morales, se incrementó de Bs 18 millones en 2018 a Bs 120 millones en 2019.