Continúa movilización indefinida de indígenas contra el Gobierno

Quito.- Los indígenas agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) mantienen una "movilización indefinida", contra las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno, aseguró ayer a la agencia EFE el presidente de esa agrupación, Jaime Vargas.

"Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional hacia el punto principal que es llegar a la ciudad de Quito", explicó.

Según el dirigente, los indígenas exigen la derogación de un reciente decreto de Moreno que elimina el subsidio al diesel y a la gasolina conocida como "extra", la de mayor consumo en el país, en el marco de con un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa disposición entró en vigor esta semana y desató una paralización -ahora parcialmente suspendida- de transportistas que rechazan el incremento de los combustibles.

Además del repudio al aumento en el precio de los carburantes, la Conaie protesta también "contra la minería, la explotación petrolera" y en "defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación" intercultural bilingüe, aseguró Vargas.

El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión del viernes de los transportistas de suspender la paralización pese a que -al igual que los indígenas- rechazan el incremento del precio de los combustibles.

"No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va (por) ese camino", anotó antes de apuntar que los indígenas están en coordinación con otros sectores sociales para manifestarse.

Entre ellos, estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, aseguró Vargas que, junto a dirigentes de los sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, anunció esta semana acciones de protesta por las decisiones del Gobierno.

Vargas apuntó que no sienten temor por el estado de excepción decretado esta semana por el jefe de Estado para cautelar la seguridad y evitar el caos en el país.

"Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa", subrayó. (EFE)