Cuestionan “nueva irregularidad” del TSE para acreditar delegados

El instructivo que envió el Órgano Electoral a las agrupaciones políticas que participarán en los próximos comicios generales para que hasta este 11 de octubre que envíen la nómina de sus delegados de mesa en el extranjero, se suma a las múltiples irregularidades cometidas en este proceso electoral, señalaron representantes y candidatos de la oposición.

“El Órgano Electoral no desea que las agrupaciones políticas cuenten con delegados en las mesas de sufragio para que no haya control”, afirmó el candidato a senador por el departamento de Santa Cruz de Bolivia Dice No (BDN), Carlos Pablo Klinsky, quien añadió que la decisión del TSE, “tiende a forzar ciertos aspectos para evitar que los frentes políticos tengan a sus representantes, para que hagan un control electoral el día de los comicios” no solo en el exterior sino también en el país, reportan medios de comunicación nacionales.

Por su parte, Gonzalo Barrientos, candidato a diputado por la misma tienda política sostuvo, “esta medida anticipada del TSE busca generar problemas en el control electoral y se constituye en una especie de trampa”. Recordó que el artículo 50 del Reglamento de Elecciones Generales de 2019 indica que, “los delegados de las organizaciones políticas debidamente acreditados en las mesas de sufragio, podrán interponer ante las y los jurados de mesa un recurso de apelación u observación al conteo de votos, por una o más de las causales de nulidad previstas por ley, registrando el incidente en el acta electoral”.

Ambos correligionarios políticos, coincidieron en afirmar que esta nueva decisión del TSE se suma a otras irregularidades determinadas por el TSE como: el uso de funcionarios y bienes públicos para campaña electoral; la poca información y retraso en las convocatorias; denuncias sobre el padrón y el proceso de registro de votantes.

Barrientos señaló “se ha denunciado cierta coordinación con embajadas y consulados, el crecimiento del padrón electoral, denuncia de discriminación en el empadronamiento permanente que se limitó a cuatro países: Argentina, España, Brasil y Chile, y que en estas naciones, se limitó este proceso a determinadas ciudades, dejando de lado otras regiones que tienen una importante población de bolivianos. Además, este proceso no se realizó por ejemplo en Estados Unidos, donde el número de residentes bolivianos es considerable”.