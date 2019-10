Sequía en río Tucabaca por incendios

> Las pérdidas provocadas por el fuego no solo afectaron a los bosques, vegetación, fauna, sino también a la provisión de agua, por lo que las cifras económicas podrían ser muy considerables en el mediano y largo plazo

Los incendios, la deforestación y los nuevos asentamientos en la zona Chiquitana han impactado en el ecosistema y una muestra de ello es la sequía que sufre el río Tucabaca, que es el único que atraviesa el Bosque Seco Chiquitano, de acuerdo a información proporcionada por Richard Rivas, director del Área Protegida y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, y Edgar Virgos, representante del Comité de Defensa de las Áreas Protegidas de Roboré.

“La semana pasada anunciamos que estaba a punto de secarse. Es el único que atraviesa el Bosque Seco Chiquitano. Esto está ocurriendo porque estamos en una sequía intensa que ha sido agravada por los incendios y el desmonte provocado por los nuevos asentamientos en las nacientes del río”, explicó Rivas.

La situación es preocupante por lo que representa el río para las comunidades que se abastecen de su recurso. Según Edgar Virgos, los nuevos asentamientos ocurren en las laderas del río y es en esos lugares donde se ha deforestado.

“Al haber tumbado árboles ya no hay humedad; han empezado a deforestar para hacer sembradíos, pero no piensan que a causa de eso sus sembradíos no van a resultar. Todas las nuevas poblaciones están asentadas a lo largo del río Tucabaca”, indicó Virgos.

El director del área protegida dijo que el martes realizaron la planificación para recorrer en los siguientes días el río de Tucabaca y tener mejor información de la situación.

El río, además de ofrecer su recurso a las poblaciones aledañas, provisiona de agua a los bañados de Otuquis y a El Pantanal.

Virgos denunció que hace un mes se les informó a las autoridades de Roboré acerca de lo que estaba ocurriendo con el caudal del río. “Hice un informe técnico hace un mes. El documento me lo recibió el alcalde, el Comité Cívico y el Concejo, y hasta la fecha no han hecho nada”, apuntó.

MANIFESTO

El pasado 24 de septiembre, en la ciudad de Santa Cruz, el Movimiento en defensa de los Bosques de Bolivia, que aglutina a diferentes organizaciones y colectivos de la sociedad civil, convocó a la I Cumbre Nacional en Defensa de los Bosques, y en la misma responsabilizaron al Gobierno y a sus aliados (colonizadores, traficantes de tierras y organizaciones empresariales) por la quema de la Chiquitania y la pérdidas de bosques así como la fauna y vegetación.