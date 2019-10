8.560 jurados se excusaron de participar en elecciones

El pasado fin de semana venció el plazo para aquellas personas que fueron designadas como jurados electorales y no podrán cumplir el cometido; para que presenten sus justificaciones. Un total de 8.560 se excusaron por las causales de enfermedad, fuerza mayor o fortuita. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones donde se concentra más del 50 por ciento de solicitudes.

El departamento de Santa Cruz encabeza la lista de justificaciones, en siete días recibieron un total de 2.17 solicitudes, pero solo fueron aceptadas 2.726 rechazaron 91 tramites porque no estaban en las causales de excusas. Según los datos proporcionados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) 1.291 casos son por enfermedad grave, fuerza mayor 1.182 y estado de gravidez es 253.

En el departamento de La Paz se recibieron 2.857, se admitieron 1.680 y se rechazaron 1.170, en el mismo caso que Santa Cruz, el mayor porcentaje es por enfermedad y fuerza mayor. En la Capital del Valle, la cantidad de trámites aceptados es de 1.700 y solo 30 fueron rechazados.

Entre las causales de excusa que avaló el ente electoral: esta enfermedad grave, justificada con la presentación del certificado médico del seguro al cual se encuentra afiliado; embarazo. Se requería la fotocopia simple del certificado, boleta o comprobante de atención médica.

Fuerza mayor o caso fortuito, en este ámbito se registran los casos de fuerza mayor (incendios, derrumbes, inundaciones y otros desastres naturales). Por último, los dirigentes políticos o candidata de los partidos podían excusarse como jurado.

MENOS CASOS

En el TED de Tarija se admitieron 520 solicitudes, 8 rechazados; en Chuquisaca se aprobaron 498 excusas, 22 rechazados; en Oruro 478 admitidos, 46 rechazados, en Beni 495 aceptados, 5 rechazados; en Potosí 303 aceptados, 112 rechazados; en Pando son 136 admitidos y 6 rechazados.

Se puede definir que más del 50 por ciento de las justificaciones es por enfermedad, seguido por fuerza mayor, muy pocas excusas fueron por parte de delegados o candidatos de las organizaciones políticas.

CAPACITACIÓN

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, el domingo pasado realizó, la denominada Gran Junta de Jurados en el coliseo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) contó con una masiva presencia de los ciudadanos.

El presidente del TED de Pando, René Zambrana, manifestó que el fin de semana se hizo la capacitación de los jurados electoral del área urbana y se replicará el 13 del mes en curso. En el caso del área rural se han desplazado 15 comisiones de notarios para visitar todos los recintos electorales en los municipios alejados.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, precisó que a partir de hoy se realizarán los cursos de capacitación para los jurados electorales, los designados deberán acudir a sus recintos electorales para conocer el cronograma de los talleres.

SANCIONES

Cabe recordar que aquellos que no obtuvieron un justificativo para no ejercer su función de jurado electoral y no cumplan con esa designación, serán sancionados con una multa de 849 bolivianos, tal como establece la norma electoral.