“La coca y el cannabis pueden usarse con fines medicinales”

Fue vicepresidente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997). Siempre está acompañado por su esposa, Lidia Katari. Se trata del candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Víctor Hugo Cárdenas, quien concedió una entrevista a EL DIARIO para hablar sobre su plan de gobierno y la campaña electoral que encaminará esta etapa final rumbo a la jornada electoral.

Entre sus propuestas está la industrialización de la hoja de coca y el cannabis, más conocida como marihuana, con fines medicinales. Fue severamente criticado por su propuesta, pero aseguró que el cannabis es el mejor sustituto de la morfina, medicamento usado por el aquellas personas que sufren de algún tipo de cáncer en su fase terminal.

EL DIARIO (ED) En 1993 hasta 1997 fue vicepresidente durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿Por qué ahora, Víctor Hugo Cárdenas quiere ser presidente?

VÍCTO HUGO CÁRDENAS (VHC) Hicimos una agenda de cambios estructurales a nivel institucional hemos creado el consejo de la magistratura, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y hemos hecho reformas muy interesantes.

En lo económico hicimos varias reformas, se trajo inversión extranjera que permitió la exploración de yacimientos de gas y la perforación de pozos y hemos ampliado el gasoducto que va hacia Brasil y se ampliaron los contratos con ese país y argentina.

Hemos aprobado una ley forestal que protegía los parques nacionales y las tierras comunitarias de origen, en el campo social hemos implementado algunas transformaciones, la reforma educativa, el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), Bonosol y la primera ley contra la violencia intrafamiliar y doméstica.

Todas estas acciones han sido tergiversadas por el gobierno de Evo Morales, las tierras que hemos entregado a los pueblos indígenas han sido revertidas, la corrupción se ha incrementado con la política sistematizada del gobierno. Todo esto justifica mi retorno a la vida política, porque no puedo ser testigo de cómo Bolivia se está destruyendo.

ED. Es decir ¿Quiere replantear la agenda de proyecciones que se hicieron durante su mandato como vicepresidente?

VHC. Queremos continuar con esos proyectos y mejorarlos, si es necesario corregir las acciones que Evo Morales no está haciendo, si hubiese alguna medida correcta de Evo Morales, lo vamos a dejar.

ED. La política económica del gobierno de Evo Morales se caracteriza principalmente por la extracción de los recursos económicos ¿En su gobierno cambiarán ese mecanismo, o que se debe mantener?

VHC. Es necesario cambiar porque no solo ha mantenido esa política, sino lo ha agravado. Este gobierno es más saqueador que los anteriores. Ningún gobierno se endeudó tanto como lo hizo el de Evo Morales. Los datos oficiales nos dicen que solo a china deben $us 7 millones que no lo van a pagar ellos, si no los próximos gobiernos.

Lo que nosotros planteamos es cambiar el modelo económico que permita ampliar la base de crecimiento agroindustrial, industrial y de servicios. Este eje estratégico permitirá articular las actividades de generación de materia prima, su transformación y capacidad de absorber mano de obra.

ED. Uno de los temas que preocupa a la población es el tema de salud, no existen hospitales especializados ¿Cuál es los cambios que deben hacerse al actual sistema de salud?

VHC. Salud debe ser prevención, todos los niños en edad escolar y universitaria se beneficiarán con un examen médico gratuito con la finalidad de detectar enfermedades de todo tipo, que atendidos a tiempo pueden ser tratados y tiene un menor costo.

Se va a incrementar el presupuesto a salud, los recursos vendrán del sector público y privado, para eso estamos planteando vender carbono y oxígeno y ese dinero se invertirá en salud, educación y generación de empleos.

La propuesta es crear una empresa boliviana de medicamentos derivados de la hoja de coca, por ejemplo: la anestesia está compuesto por silocaína que es importado del exterior, la coca tiene ese elemento químico y debemos aprovechar.

ED. Usted propuso la legalización del cannabis, que fue criticado por diversos sectores y además de las organizaciones políticas ¿Qué lo motivó a hacer esa propuesta?

VHC. El cáncer es una de las enfermedades desastrosas, porque afecta a la familia, yo viví esa etapa con la situación de mi hijo al que detectaron osteosarcoma o cáncer en los huesos. Es necesario modernizar la atención en los hospitales, diferenciar el tratamiento que deben recibir los niños y los adultos.

El calmante que se usa para controlar el dolor es el ibuprofeno y llega a la morfina porque es más fuerte, lamentablemente este compuesto produce efectos secundarios como vómitos y otros. En el Brasil está permitido el uso del cannabis que es un calmante pero no produce los malestares de la morfina. Por eso proponemos que la coca y el cannabis elementos deben ser usados con fines medicinales.

ED. Durante los últimos meses se han develado casos que involucran a los altos magistrados del Órgano Judicial en hechos de corrupción ¿Es necesario cambiar el sistema de elección de estas autoridades?

VHC. Lo que nosotros vamos hacer es abrogar el artículo de la Constitución Política del Estado que establece la elección de magistrados del Órgano Judicial a través de voto popular. Es modificar de forma parcial la ley fundamental.

Durante la modificación de la constitución en el 2009 yo advertí que esta forma de elección no traería buenas consecuencias, en ningún país se eligen a estas autoridades a través del voto popular, ellos se deben a la constitución y no a la población.

Vamos a instaurar un modelo de selección meritocrático, las universidades, colegios de profesionales deberán conformar una comisión para elegir a los mejores profesionales en derecho candidatos a jueces y magistrados.

ED. El Gobierno se encargó de dividir las organizaciones de indígenas y sectores sociales, usted es fundador de la Csutcb ¿Cómo asumió estas acciones contra sectores que en su momento jugaron un pale importante en la defensa de las demandas de los más pobres?

VHC. Es muy lamentable que el gobierno haya dividido a estos sectores, además que persiga a los verdaderos dirigentes, el dirigente de los kataristas don Genaro Flores falleció. Es muy preocupante observar la fragmentación del movimiento campesino y convertirlos en células partidarias a órdenes de Evo Morales.

Pero en nuestro gobierno vamos a trabajar para recuperar a estos sectores, recuperara su identidad, organizativa y política no pueden estar con el poder y deben ser independientes.

¿QUIÉN ES VICTOR HUGO CÁRDENAS?

Víctor Hugo Cárdenas Conde

Nació en el municipio de Viacha, La Paz el 4 de junio de 1951, es político, docente universitario y consultor de raíces aymaras. Fue el trigésimo quinto vicepresidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 1993 hasta el 6 de agosto de 1997 durante el primer gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Su llegada a la vicepresidencia se dio gracias a una alianza política conformada por el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), para las Elecciones generales de 1993.