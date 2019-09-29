Maravillas Mundiales

UN LEÓN DESCANSA EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES, ZOOLÓGICO ROSY WALTHER, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HONDURAS).
UN GRUPO DE TORTUGAS DESCANSA EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES, ZOOLÓGICO ROSY WALTHER, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HONDURAS).
UN ZORRO GRIS DESCANSA EN EL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES, ZOOLÓGICO ROSY WALTHER, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (HONDURAS).
UN CIERVO VENADO RUGE EN DYREHAVEN EN KLAMPENBORG, AL NORTE DE COPENHAGUE, DINAMARCA EL GRAN STOCK DE CIERVOS ROJOS EN DYREHAVEN ES ÚNICO POR ESTAR TAN ACOSTUMBRADO A LOS HUMANOS QUE LA AUDIENCIA PUEDE SEGUIR A LOS ANIMALES EN EL PERÍODO DE RUTINA MUY DE CERCA. LOS OBSTÁCULOS SOLO SON RECEPTIVOS POR UN DÍA, POR LO QUE UN CIERVO NECESITA REUNIR UN PEQUEÑO GRUPO A SU ALREDEDOR PARA MANTENER ALEJADOS A LOS RIVALES Y SALTAR EN LA PARTE TRASERA EXACTAMENTE CUANDO EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNA COBERTURA. CADA TEMPORADA, VIENEN ALREDEDOR DE 80 TERNEROS.