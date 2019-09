Macri busca forzar una segunda vuelta

Buenos Aires.- El presidente argentino, Mauricio Macri, estrena una nueva estrategia de campaña con la que pretende evitar un triunfo de su rival Alberto Fernández en las elecciones del próximo 27 de octubre, y forzar una segunda vuelta en medio de una grave crisis económica y con los sondeos en su contra.

A un mes de los comicios, Macri no da por perdida la batalla pese a la dura derrota que sufrió en las primarias de agosto pasado en las que el candidato peronista Alberto Fernández, que lleva como candidata a la Vicepresidencia a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), logró una ventaja de 16 puntos que lo sitúa como favorito para ganar las presidenciales.

Pero en los últimos días, Macri ha insistido en la idea de que la "elección aún no sucedió" y ha señalado que el oficialismo llegará al 27 de octubre "totalmente decidido a ganar".

Uno de los ejes de la nueva campaña de Macri, que iniciará este sábado en la capital argentina, es una serie de movilizaciones en 30 ciudades con la consigna de "La marcha del #SíSepuede".

En su nuevo spot electoral titulado "Somos", Macri ha optado por no aparecer y dejar el protagonismo a ciudadanos que entienden que mejorar "lleva tiempo" y que "a veces esperar cuesta mucho", y apela a los valores.

"Con un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas. Nosotros somos parte de la solución, no del problema", aseguró hoy Macri en un acto de inauguración de unas obras en la localidad bonaerense de Saladillo. Para la analista política Mariel Fornoni, directora de la consultora M&F, esta campaña en la que el oficialismo "vuelve más a estar con la gente que en las redes sociales" llega tarde.

Fornoni dijo a la agencia EFE que no ve perspectivas de que Macri pueda remontar porque además del adverso escenario económico que juega en su contra, "hoy es difícil pensar que gente haya votado a Alberto Fernández no lo vuelva a votar y no hay mucho más de dónde sacar" para que crezca el voto del oficialismo.

Igualmente, el analista político Jorge Arias considera que es escasamente probable que Macri logre su objetivo de llegar a una segunda vuelta porque, según dijo a la agencia EFE, la reacción del Gobierno no ha sido escuchar el desacuerdo de la sociedad con su proyecto económico. (EFE)