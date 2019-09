Conade descartó paro y cívicos se reúnen de emergencia

El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) descartó ayer ser parte del paro cívico indefinido para el 10 de octubre, el exdefensor del pueblo y miembro de la dirigencia de ese organismo, Rolando Villena, admitió que no existen las condiciones para implementar esa medida de presión. Por su lado, los comités cívicos del país están convocando a una reunión de emergencia para evaluar la determinación.

Villena señaló que existen pasturas ambiguas por parte de algunos comités cívicos del país, además advirtió la falta de coordinación con otras instituciones para desarrollar la medida de presión. Observó la falta de compromiso de esas instituciones en defensa del 21F y la democracia.

“Habíamos dicho hace más de dos meses atrás que haríamos un paro general indefinido el 10 de octubre, las condiciones materiales para esto no están dadas para continuar con la medida. Este tipo de posiciones ambiguas no favorece, porque la situación que está conduciendo el actual régimen es de crear mayor confusión. Nosotros hemos sido muy claros como Conade que este tema definitivamente no va a continuar como se dijo en anterior oportunidad”, precisó el exdefensor.

Precisó que para el 10 de octubre se está preparando una agenda que permitirá tocar otras estrategias, además del cabildo que está en plena etapa de planificación, en defensa del 21F de la restitución del sistema democrático, el cual, considera que se ha visto mellado porque desde el 2006 no existe una alternancia política.

El presidente del Comité Cívico de Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, manifestó que esta decisión fue tomada de forma unilateral y los tomó por sorpresa porque estaban coordinando el desarrollo de la medida de presión a partir de la fecha definida.

En julio pasado se llevó a cabo un encuentro nacional de los cívicos en la ciudad de la paz, donde participó el Conade, las plataformas ciudadanas y algunos partidos de la oposición. En ese evento se decidió realizar un paro cívico de 24 horas el 21de agosto y el indefinido a partir del 10 de octubre.

OBSTÁCULOS

En una anterior conferencia de prensa, Villena, reconoció de forma implícita que los cívicos no coordinaron con los sectores de la población para que la medida de presión del 21 de agosto fuese contundente. El paro solo se desarrolló en cuatro regiones del país: La Paz, Cochabamba, Tarija y Oruro, Santa Cruz suspendió la medida por el incendio en la Chiquitania,

Sin embargo, los cívicos ratificaron la medida de presión en una reunión el pasado agosto, donde se presentó la nueva directiva del comité civoc de Tarija, el titular Carlos Dávila aseveró que no estaba de acuerdo con esa medida de presión porque se deben priorizar las demandas regionales.

El 13 de septiembre, los cívicos de Tarija sostuvieron una reunión con el presidente evo morales, este encuentro fue cuestionado por las exautoridades porque advirtieron que están rifando la dignidad de la población tarijeña.

En esa oportunidad, Morales prometió obras a la capital chapaca, como la construcción de dos hospitales, un colegio, entre otras.

Los cívicos de Beni, Pando y Oruro están alineados con el partido oficialista, no acataron las medidas de presión que se desarrollaron anteriormente. Incluso están respaldando la candidatura del binomio azul, participando en diferentes actos proselitistas.

CONGRESO

Pumari convocó a un congreso nacional de cívicos de emergencia para evaluar la situación del país y definir cuáles serán las próximas medidas a seguir. Aseguró que el MAS está empezando a articular y tomar decisiones a nombre de las instituciones y advirtió que se encamina un fraude pata perpetuar a evo morales en el poder.

El 4 de octubre se desarrollará una asamblea de instituciones para abordar las acciones que se adoptarán con miras al paro cívico del 10 de octubre, según informó Carlos Dávila, presidente del Comité Cívico de Tarija.

“La reunión de nuestro directorio ha fijado la fecha para convocar a asamblea de instituciones para el próximo viernes 4 de octubre, a las 19.30”, indicó el cívico.

Villena anunció que el Conade ejercerá el control del voto en las elecciones generales del 20 de octubre próximo, debido al temor de un posible fraude electoral, frente a algunas señales respecto a denuncias de acarreo de gente.

“Preocupa el incremento del electorado entre las elecciones del 2014 y 2019. No es casual responde a una estrategia y los problemas que habíamos denunciado relativo al distrito de ánforas de un distrito o departamento a otro (…). Eso lleva a la población a una total incertidumbre de lo que pueda acontecer en las elecciones de este año”, dijo.