Decomisaron mercadería valuada en Bs 2 millones

La Aduana Nacional informó ayer que en los tres últimos meses, julio, agosto y septiembre, se realizó el mayor comiso de mercadería no declarada por la ruta Lagunas - Tambo Quemado, que asciende a 2 millones de bolivianos.

“El 22 de septiembre se ha procedido a realizar la escolta de un tráiler, luego de detectarse mediante escáner en Lagunas (sector de Tambo Quemado del departamento de Oruro) que al interior del motorizado existía mercancía no declarada”, informó la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

La autoridad explicó que “la declaración decía que trasportaba crucetas (dispositivos mecánicos para vehículos), pero haciendo una contrastación con las imágenes del escáner (medio no intrusivo con que cuenta la Aduana Nacional) estas mostraron mercancías no declaradas en la documentación presentada; razón por la cual, se escolto el camión hasta la Administración de Aduana de destino (Interior La Paz), donde se determinó que el tráiler no solo trasportaba crucetas sino también televisores, equipos de sonido, parlantes y otros aparatos electrónicos”.

Asimismo, la Presidenta de la Aduana informó también que se viene resguardando al país a través del control del contrabando en la frontera con el Brasil, mediante el Punto de Inspección Aduanera de Yacuses, Santa Cruz.

“De hecho estamos en Yacuses, un punto cercano a Puerto Suárez, siendo que en la vía férrea encontramos un camión con remolque que contenía bebidas alcohólicas (cerveza) y comestibles” detalló a tiempo de precisar que el valor del total de la mercancía alcanzó los 120 mil bolivianos.

En el mismo Punto de Yacuses, el 31 de agosto se encontró un minibús indocumentado transportando en su interior cerveza, bebidas alcohólicas y comestibles con un valor estimado de 10 mil bolivianos.

Ardaya informó también que en la doble vía La Guardia, el 4 de septiembre se hizo otro de los comisos más importantes en Santa Cruz, un camión con fardos de ropa usada cuyo el valor estimado es de 371.697 bolivianos.

Por otro lado, señaló que se realizaron dos allanamientos en Santa Cruz, uno el 19 y el otro el 20 de septiembre, donde se comisó cajas con pantallas, ventiladoras de pared, peluches, bicicletas, mochilas y otros, con un valor aproximado de 50.000 bolivianos.

La autoridad de aduanas de Bolivia también informó que fruto de las acciones de investigación y seguimiento del Departamento de Coordinación Operativa e Investigación, el 3 de septiembre se intervino un tránsito en Administración Aduana Interior La Paz, ocasión en la que se encontró mercancía no declarada como televisores y equipos de sonido, cuyo valor total es de 500 mil bolivianos.

Un segundo comiso en La Paz se produjo el 9 de septiembre, encontrándose mercancía no declarada como zapatillas, sandalias y calcetines, por un valor de 300 mil bolivianos.

Entretanto, en el Punto de Inspección Aduanero Pirque (Cochabamba), en los últimos días la Aduana viene trabajando con investigación, considerando que se realizaron varios comisos, como por ejemplo el camión con bultos que contenía artículos de belleza cuyo valor CIF se estima en Bs 35 mil.