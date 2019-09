Plantea eliminar cargo de diputados supraestatales

Los diputados Supraestatales del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron cuestionados porque cobran mensualmente Bs 22.000 por una sola sesión en parlamentos del exterior en representación del país. Por tal motivo, el candidato a diputado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonzalo Angles, presentó un proyecto de ley para eliminar los cargos de esos legisladores.

“Hemos podido ver que los parlamentarios tiene dos atribuciones: fiscalizar y legislar, pero los diputados supraestatales no cumplen ese rol y de igual forma cobran 22 mil bolivianos. Nosotros no hemos visto ningún tipo de resultados del trabajo que hacen en los parlamentos en el exterior”, señaló el candidato.

El proyecto de ley contiene dos artículos, donde establece abrogar la Ley 522 del 13 de enero del 2015 de Elección Directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales, tomando en cuenta que la figura de los legisladores no está contemplada en la Constitución.

El diputado del MAS, Lino Cárdenas, indicó que no pueden eliminar ese cargo porque se debe realizar modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) y abrogar las normas. Aunque consideró que es necesario es rediseñar y establecer mecanismos reglamentarios que determinen el trabajo de los representantes de forma precisa y en beneficio del país.

GASTOS

Cada departamento tiene un representante supraestatal titular y suplente. Al igual que los diputados nacionales y los senadores, tienen un sueldo de 22.100 bolivianos. En los sueldos de los nueve representantes, el gobierno destina un total de 11.934.000 bolivianos, que a criterio del candidato pueden ser designados para salud, educación y otras necesidades de la población.

En estos gastos no se toma en cuenta los viáticos que reciben cada uno de los parlamentarios, que es de 360 dólares, que generalmente están fuera del país. Esta sumatoria no toma no consideró los haberes de los suplentes que es de 7.000 bolivianos, además de los honorarios de los asesores legales de los legisladores.

Cárdenas manifestó que es necesario hacer una reforma al trabajo que realizan, con la finalidad de establecer sus objetivos. “La población se pregunta por qué viajan y no están en el país, ellos siempre lo hacían, solo con la modificación que antes viajábamos los senadores o diputados. Esa responsabilidad se trasladó a otros actores”.

PARLAMENTARIOS

Los diputados supraestatales son: Flora Aguilar y Eustaquio Cadena, Edith Mendoza Fernández, Édgar mejía Aguilar, Mery Zabala Montenegro, Eliana Bertón Guachalla, Hebert Choque, Benita Díaz Pérez y Alberto Moreno Cuéllar.

El Parlamento Indígena y Afrodescendiente sesiona de una a dos veces por año en su sede, que está en Panamá. Mientras la Unión Interparlamentaria registra un encuentro por mes.

En el Parlamento del Mercosur, si bien el país no es miembro pleno de ese organismo, los supraestatales participan en debates de las directivas, en el observatorio de la democracia, en sesiones ordinarias, en reuniones de comisiones y en foros que se realizan al menos una vez al mes.

En el Eurolat, los supraestatales participan de las sesiones de comisión y de la directiva, que se reúnen por lo menos dos veces al año. Una de la sesiones se realiza de forma paralela a la plenaria anual. En febrero de este año, Santa Cruz fue sede de la Asamblea del Eurolat.