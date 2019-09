Afines al MAS respaldan a Omar Michel

El funcionario retrocedió y no renunciará

Acompañado por sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, se presentó ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados para declarar por los vínculos con hechos de corrupción. La autoridad aseguró que no renunciará a su cargo y advirtió que existen intereses políticos del suplente para alejarlo del poder judicial.

Después de casi tres horas de declaración ante el comité, el decano salió acompañado de su abogado. En el patio del edificio de Comupol, lo esperaba un grupo de mujeres que aseguraron ser parte de las organizaciones sociales afines al partido oficialista. Al salir del edificio estaba otro grupo de personas que lo recibieron con aplausos, vítores y le pusieron una guirnalda de flores.

“Yo no me estoy agarrando del cargo ni me voy a agarrar del cargo en ningún momento. Esa decisión la voy a asumir en su debido momento (…) Yo había anunciado mi renuncia por tanta maldad, tantos ataques, tanta conspiración y bajo mucha presión, sobre todo de mi familia “, dijo Michel, quien anunció que dejaría el cargo después de su vacación.

La autoridad está con vacación por 15 días, desde el lunes 2 de septiembre y aún no hizo efectiva su renuncia, que anunció ante el escándalo que involucra a su hermano, Juan Michel, que cumple detención preventiva en la cárcel de Tarija.

El decano anunció la pasada semana de que renunciaría al cargo de forma irrevocable, debido a las denuncias de presunto cuoteo de los cargos judiciales, que fueron revelados por audios que circularon en las redes sociales,

INVESTIGACIÓN

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, señaló que Michel negó todas las sindicaciones que lo involucran y aseguró que los audios son montados por personas que tienen intereses de retirarlo de su cargo. Además que se evidenciaron contradicciones en sus declaraciones y las reuniones que tuvo con sectores sociales para promover su candidatura al órgano judicial.

La legisladora indicó que existe un plazo de 10 días para que el magistrado pueda presentar sus pruebas de descargo y sostener su inocencia de las denuncias que presentó la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares. A la vez resaltó que el comité se trasladará a sucre para entrevistar a otros funcionarios del Consejo de la Magistratura.

LA DENUNCIA

Michel está envuelto en el polémico caso “audios” desde el 12 de agosto, cuando salieron a luz las primeras informaciones al respecto. En una de las grabaciones, su hermano, Juan Michel, reveló las presiones a la jueza de Tarija, Minerva Tárraga, para que cese la detención preventiva de un acusado de feminicidio. La jueza confirmó la presión y pidió acogerse al programa de protección de testigos.

En otro audio, su hermano revela una repartija de cargos, “mita a mita”, entre el Consejo de la Magistratura y el TSJ, para la designación de jueces, vocales ordinarios y otros.

En este caso también se vio involucrado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla. La autoridad, no obstante, negó su participación y presentó una denuncia contra el hermano de Michel.

La diputada Millares insistió en la renuncia de Michel, señalando que no puede ser notificado para que se presente a declarar ante el comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, que investiga el contenido de los audios.