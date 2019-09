Bolivianos en EEUU exigen a Evo Morales declare desastre nacional

Residentes bolivianos en Estados Unidos realizaron ayer una manifestación de protesta ante la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, donde se encontraba el presidente Evo Morales y le exigieron a este que declare desastre nacional por los incendios de la Chiquitania y las más de tres millones de hectáreas devastadas.

Mientras el Jefe de Estado boliviano participaba en la a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde abordaron la crítica situación de los incendios en la Amazonia, el medioambiente y el calentamiento global, un numeroso grupo de personas bolivianas y de otras nacionalidades se dio cita portando carteles en los que se leía varios mensajes en contra de Evo Morales a quien también le acusaron de ser el principal responsable de los incendios en la Chiquitania.

“Evo biocida más grande de la historia de Bolivia”, “Evo Morales murder of nature” (“asesino de la naturaleza”), fueron algunos escritos de los carteles de los manifestantes quien también a voz en cuello, exigían la declaratoria de desastre natural.

“¡Eso es Bolivia, Eso es Bolivia, Eso es Bolivia!”, vociferaban los activistas mientras mostraban carteles con fotos de los incendios en la Chiquitania que arrasaron hasta la fecha con más de tres millones de hectáreas. Otra de las frases que se escuchó fue “¡Evo, razona, el Amazonas no perdona!”.

En los carteles también se leen otros mensajes: “Evo, criminal, declara desastre nacional, ya”; “#SosBolivia, necesitamos ayuda internacional”; “SosBolivia, the amazon is burning, the Chiquitania is burning” (la Amazonia y la Chiquitania están ardiendo); “Morir antes que esclavos vivir”, entre otros.

MORALES EN LA ONU

Mientras los activistas protestaban, el presidente Evo Morales en el 74 período de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que en las últimas semanas la Amazonia, Oceanía y África se vieron sorprendidos por los incendios forestales que afectaron a la flora, la fauna y la biodiversidad.

Habló también de los incendios en Bolivia y aseguró que se presentaron focos de calor que fueron combatidos haciendo uso de recursos financieros, técnicos y humanos propios, a los que se sumó la cooperación internacional a la cual expresó su agradecimiento y la calificó de “oportuna”.

“Hasta la fecha nuestro país ha erogado más de 15 millones de dólares para mitigar incendios”, afirmó Morales.

Un día antes, Morales en el foro de la Alianza por las Selvas Tropicales la Amazonía, dijo que para salvar al planeta hay que liberarse del lujo, lucro y consumismo. “Es importante atacar las causas estructurales de la crisis climática. Sólo liberándonos del lujo, del lucro y del consumismo podremos salvar nuestro planeta Tierra”.

Las palabras del Jefe de Estado ocasionaron una ola de protestas en Bolivia donde la ciudadanía le exigió explicaciones sobre los nuevos edificios oficiales, los aviones presidenciales y vicepresidenciales, el museo en su honor en Orinoca, la sede del Parlamento de la Unasur y otras edificaciones consideradas un exceso y un gasto innecesario.

QUIEREN DESPRESTIGIARLO

En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que un grupo de autodenominados “activistas del medioambiente” y supuestamente promovidos políticamente por la “derecha boliviana”, que convocó la movilización en inmediaciones de la ONU con el objetivo de desprestigiar al presidente Morales.

“Esta movilización (…) es de carácter político, de los activistas que han estado contra el Presidente, contra el proceso de cambio todos estos años vinculados a los políticos tradicionales”, dijo., según reporte de Brújula Digital

Afirmó que quienes convocan a esta movilización en Estados Unidos es Willy Bordón, a quien se lo ve en su cuenta de Facebook portando un cartel que dice “Evo, si odias a Estados Unidos, ¿qué haces pidiendo ayuda acá?”.

El ministro expresó que Bordón es un activista opositor que tiene vínculos con Eva Sara Landau, quien hizo campaña a favor del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump.