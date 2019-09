Barral renunció a UN por “dignidad personal”

El diputado suplente de Unidad Nacional (UN), Amilcar Barral, presentó su renuncia al partido de Samuel Doria Medina. Mediante una carta enviada al líder opositor, el político hizo oficial su alejamiento y argumentó que se va por “dignidad personal” porque se siente relegado. En respuesta, Doria Medina le deseó suerte.

En la misiva, el legislador de la oposición, imputado en junio por extorsionar a reos del penal de San Pedro de La Paz, aseguró que cumplió su compromiso y fue leal a UN “hasta el último momento” y revela que rechazó ofertas para “traicionar” a ese partido político.

“Todo esto me obliga por dignidad personal a renunciar a la militancia y/o acuerdo con Unidad Nacional, estando consciente que hasta el último momento, con defectos y virtudes, cumplí a cabalidad y sobre todo con lealtad y consecuencia a tu persona y al partido político, sin haber sido llunk’u ni mucho menos sumiso con nadie, como tal vez muchos a los que tenías y tienes confianza lo hicieron y lo hacen y después traicionan. Por eso me voy con la conciencia tranquila y con la seguridad que en otro lugar sabrán valorar mi trabajo y mi lealtad”, señala parte de la misiva que Barral envió a Doria Medina.

En su cuenta de Facebook el legislador, también escribió: “Fue una decisión difícil, me voy agradecido con Samuel Doria Medina, Jaime Navarro, Soledad Chapetón y todos los compañeros que me apoyaron estos siete años, pero siempre digo y lo sostengo, no hay que estar donde no te quieren (...) Trabajaremos para las subnacionales”, escribió.

En respuesta, Samuel Doria Medina, le deseó suerte y dijo que Barral no fue militante de UN. “Le deseo buena suerte, nunca ha sido parte de Unidad Nacional, solo ha existido una alianza con su agrupación ciudadana”, explicó Doria Medina en entrevista con radio Compañera.

La renuncia de Barral se registra 10 meses después que su par Arturo Murillo dejó UN, tras la decisión de Doria Medina de apartar su candidatura a la Presidencia.

Por su parte, la vicepresidenta de UN y alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, consideró que la renuncia de Barral es “apresurada” porque -a su juicio- debe ser “respetuoso con la estructura de Unidad Nacional”.

“Respetamos la decisión que él (Barral) ha asumido, el compañero Amilcar es un compañero que se alió a Unidad Nacional y vamos a analizar cuáles han sido las razones por las que él ha tomado esa posición”, afirmó.