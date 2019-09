Candidatos sin propuestas para contrarrestar desempleo

Expertos, activistas y microempresario coincidieron que la poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es, sin lugar a duda, la principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema del desempleo que afecta a la mayor parte de la población.

Problemática que en su criterio ha sido relegada por los candidatos presidenciables rumbo a las elecciones de octubre próximo.

La activista social de la ciudad de El Alto, Guadalupe Daza, manifestó que las tasas de desempleo en el país son alarmantes, pese al “discurso demagógico” del Gobierno que contabiliza como empleo formal un emprendimiento que hacen los ciudadanos para sobrevivir.

“En Bolivia la tasa de desempleo es alarmante, las estadísticas que saca el Gobierno a través del INE (Instituto Nacional de Estadística) son falsos, ellos toman en cuenta empleo formal a la señora que junto a sus hijos salen a vender gelatinas a las puertas de los micros o minibuses para sobrevivir, eso no es empleo”, aseguró.

Lamentó que los candidatos no tomen en cuenta esa problemática social y que estén más concentrados en intereses personales que desembocan en una guerra sucia que no es de interés de los ciudadanos.

SECTOR SIN APOYO

El microempresario Raúl Ríos aseguró que la economía en Bolivia es paupérrima ya que cada vez su sector entra en pérdidas por falta de políticas de incentivo a la industria manufacturera, carpintería, metal mecánica y otros.

“Tenemos más vendedores que compradores, no hay productos bolivianos que se vendan, todo el mercado está copado con productos chinos. En carpintería, por ejemplo, tenemos productos de Chile, Brasil, China. Tenemos cualquier cantidad de ropa, zapatillas chinas, nosotros no estamos generando nada, por eso que la industria boliviana está en decrecimiento. Nos cobran de todo y nada, no tenemos incentivos de Impuestos”, lamentó.

Aseguró que el Gobierno no tiene políticas claras en relación al apoyo de la industria, no existen centros tecnológicos para capacitación, incentivos directos en materia de equipamiento que puedan competir con la última tecnología ya que en algunos casos las maquinarias son obsoletas.

Aseguró que en Bolivia el 80% no tiene fuentes de trabajo, “tienen negocios a cuenta propia y el 20% únicamente tienen trabajo en los instancias que dependen del Gobierno”, dijo.

Manifestó que en los programas de todos los partidos políticos no existen propuestas para este problema ya que todos se basan en generar empleo a través de la agroindustria, la exportación de carne, gas, soya, “pero no hay propuestas efectivas”.

Aseguró que para incrementar la tasa de inversión en el país es necesario crear las condiciones para que ésta se materialice, lo cual pasa por generar una cantidad de condiciones indispensables como el mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar la seguridad jurídica, facilitar el acceso a mercados para los productores nacionales, reducir los trámites para la apertura de nuevas empresas y negocios, mejorar la infraestructura del país, capacitar a la mano de obra nacional y otras condiciones que los candidatos deberían estar proponiendo.

2/3 DE EMPLEO

PRECARIOS

El magister en derecho constitucional, José Luis Santistevan aseguró que dos tercios de población boliviana tienen un empleo precario, informal que no cuentan con seguro como el sector de los gremiales y transportistas.

Lamentó que pese al auge económico que tuvo, el Gobierno no haya podido formalizar el empleo, pese a que dictó normas para hacerlo.

“En sistema médico, por ejemplo, está pidiendo su inclusión en la Ley General del Trabajo porque en los municipios tienen serios problemas porque les hacen contratos anuales, si bien se puede tomar como trabajo formal, está en el rango de la informalidad porque no tienen seguro, beneficios sociales, por eso no hay estabilidad para dos tercios de la población”, aseguró.

Respecto a las propuestas de generación de empleos de los candidatos, refirió que ninguno toca el tema a profundidad como las que había en anteriores campañas.

Explicó que por ser estas elecciones de carácter especial por la “ilegalidad de los candidatos del oficialismo”, el tema de las propuestas pasó a segundo plano por lo que existe mucha incertidumbre en la población de cómo votar. “Lo va a hacer más emocionalmente que racionalmente porque la racionalidad ya ha pasado a segundo plano”, advirtió.

“En los planes de gobierno no hay cantidades de creaciones de empleo formal, en las campañas de partidos tradicionales los candidatos siempre ofrecían, por ejemplo, 250.000 empleos y eso no hay ahora, solo hablan de la diversificación de la economía”, dijo.

Aseguró que el desempleo debería ser un tema principal de las campañas porque preocupa a la ciudadanía más allá de la inseguridad, salud, en otros, porque el sistema de empleo da estabilidad a las familias.

52% INFORMAL

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, explicó que haciendo una comparación entre el 2001 con el 2014, el empleo precario subió de 21 a 52%.

Explicó que en 2001, 21 de cada 100 personas ocupadas en el ámbito urbano tenían un empleo precario (inestable, ganaba por debajo de una canasta normativa alimentaria, sin seguridad social) y el año 2014 subió al 52%, es decir que más de la mitad que tiene una ocupación tiene empleos precarios, llegando a afectar más a las mujeres y a los jóvenes.

“Los jóvenes son los que más están pagando los platos rotos de todo este fracaso de políticas económicas en todo este tiempo que no ha permitido una base económica en el país que genere empleos de calidad”, dijo.

Lamentó que este problema no esté siendo atendido por el actual Gobierno ni con las propuestas electorales.

“No hay una propuesta, por lo menos algún dato que dé cuenta de cómo poder encarar este problema que está afectando a gran parte de la población boliviana”, advirtió.

Por otro lado, explicó que el desempleo ilustrado (profesionales sin empleo) es otro porcentaje alto. “Gente profesional que no encuentra trabajo o si lo hace, trabajan como mensajeros, encuestadores, vendedores, promotores y no trabajando en lo que les corresponden”, cuestionó.

En esa línea manifestó que el mercado laboral no está a la altura de lo que esperan los jóvenes profesionales.

“De acuerdo a datos de Funda-pró (Fundación para la Producción) se estima que anualmente egresan y se titulan alrededor de 152 mil personas y ¿dónde van esos profesionales?, ¿hay mercado de trabajo?, ¿oportunidades? Son las grandes preguntas y los candidatos se aplazan, porque no están viendo estas realidades que preocupa a la gente y principalmente a los jóvenes”, enfatizó.