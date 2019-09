Plantean reforma judicial

La reforma judicial fue el foco de interés de los candidatos invitados al segundo foro temático nacional de la campaña Paridad-poder-juventudes, que en esta oportunidad demandó propuestas sobre seguridad, acceso a la justicia y lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Los participantes apuntaron a la necesidad de reformar la justicia boliviana ya no desde las normas, sino desde la política pública y, en ese marco, resaltaron la asignación de mayores presupuestos.

Susana Saavedra, de la Fundación Construir, manifestó que a pesar de las miradas diversas, hubo un acuerdo en sentido de que la reforma de justicia no pasa por la norma –eso que se ha hecho siempre- sino por una política pública y por la institucionalización de la justicia.

Lo que significa tener funcionarios especializados, servicios integrales para la contención de las víctimas, desconcentración de servicios y mayor participación de la sociedad civil como núcleo fundamental de la transparencia en la justicia”.

El evento convocó a representantes de las nueve fuerzas políticas en carrera electoral: María Julia Valdivia Prado, candidata a senadora por Cochabamba, de BDN-21F; Rogelio Mayta Mayta, candidato a senador por La Paz, del MAS; Helen Tejeda Pérez, candidata a senadora por La Paz, del MNR; Ruth Laura Choque, candidata a senadora por La Paz, de UCS; Royer Rodríguez Apaza, candidato a diputado uninominal por La Paz, de PAN-BOL; Constancio Alcón Paco, candidato a diputado plurinominal por La Paz, del MTS; Froilán Calderón Vega, candidato a senador por La Paz, del PDC; y Silvia Salame Farjat, candidata a diputada plurinominal por Chuquisaca.

María Valdivia, enfatizó en la necesidad de desconcentrar los servicios y acelerar los procesos judiciales para evitar la retardación de justicia y el hacinamiento de cárceles con personas sin sentencia.

Frente a la violencia contra las mujeres, María Valdivia planteó “trabajar desde la escolaridad, implementado un currículo completo sobre roles compartidos entre hombres y mujeres, y la convivencia pacífica. Hay que potenciar a las mujeres desde los barrios”.

Rogelio Mayta, candidato del MAS, planteó una reingeniería del sistema judicial. “Queremos pasar de un sistema artesanal e ineficiente a un modelo de justicia productivo. Esto significa implementar una metodología de evaluación del sistema basado en indicadores cualitativos y cuantitativos”, dijo.

Kelly Tejeda, del MNR, aseguró que para frenar la violencia su partido no apoya medidas como la pena de muerte, pero que sí está revisando otras como la cadena perpetua. Asimismo, planteó que la carrera policial tenga especialidades y que en el Órgano Judicial se considere la meritocracia.

Ruth Laura Choque, de UCS, manifestó que cuidar la vida, la familia y la democracia es la propuesta central del partido.

“Plantemos que los casos denunciados sean agilizados y, por otra parte, que se considere la opción de contratar a las personas privadas de libertar para construir carreteras. El trabajo dignifica y ayuda”, aseveró.

Respecto a la violencia contra las mujeres, señaló que detrás de toda forma de violencia “está un poder absoluto. Urge trabajar en proyectos que engloben a la familia”.

Royer Rodríguez, de PAN-BOL, destacó el papel de las madres en la transmisión de valores a los hijos. “Yo fui criado solo por mi madre; por eso no conocí mucho de violencia. Mi mamá alejó eso de nuestra casa”, dijo.

Desde su organización política, el candidato planteó “más presupuesto para el Órgano Judicial, para la Policía y el Ministerio Público; también, control social y desburocratización. Crearemos el Ministerio del Sector Vulnerable, desde el cual tendremos relacionamiento con la sociedad y haremos un control adecuado”, acotó.

Constancio Alcón, candidato por MTS, manifestó que desde la aprobación de la Ley 348 se ha visto más violencia contra la mujer. “Esta ley no toma en cuenta a la familia. Por otro lado, la Ley 1173 no va a solucionar nada. Hubiera sido bueno que esta norma –como también la Ley 348– sea redactada por abogados litigantes, quienes tienen conocimiento de los juzgados y los procesos. Hay protocolos en procesos de violencia contra la mujer que los jueces no conocen”, advirtió.

El candidato propuso desconcentrar el sistema judicial y dividir delitos mayores de menores contra el Estado

El candidato por PDC Froilán Calderón planteó “una legislación más coherente y dinámica que realmente se cumpla”.

Silvia Salame, de CC, planteó un conjunto de propuestas que tienen su eje en la transformación del Órgano Judicial: “Si no hay independencia no se puede garantizar la democracia, el acceso a la justicia ni la seguridad jurídica de los ciudadanos”. La candidata propuso la modificación de la forma de elección de los jueces, una auditoría a fallos judiciales que hayan vulnerado derechos humanos y una auditoría a la normativa aprobada por el actual Gobierno. “En Bolivia el problema no es de leyes, es de presupuesto y de conocimiento”.