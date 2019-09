Nick Carter pidió orden de alejamiento contra hermano



Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, ha pedido una orden de alejamiento contra su hermano Aaron, asegurando que el segundo ha tratado de matar a su mujer embarazada y a su hijo por nacer.

La orden de alejamiento, obtenida por TMZ, determina que Aaron tiene que estar a más de treinta metros de Nick, su esposa, hijos y otros miembros de la familia.

Confirmando la orden contra él en Twitter, Aaron ha escrito: "Así que mi hermano tiene una orden de alejamiento contra mí. Cuídate, Nick, hemos acabado de por vida. No le he visto en cuatro años y no pretendo".

Explicando su decisión en un largo post, Nick Carte, por su parte, ha planteado: "Después de pensarlo cuidadosamente, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya reclamado que pidamos una orden de alejamiento contra Aaron".

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada y a mi hijo por nacer, no nos quedó más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia", remarca Nick.

En esta línea, aún añade el cantante de Backstreet Boys que aman a su hermano y esperan de veras que pueda encontrar el tratamiento que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otro.

En otra publicación, Aaron ha negado las afirmaciones de su hermano, asegurando sentirse "asombrado" por las acusaciones hechas en su contra. "No le deseo ningún daño a nadie, especialmente a mi familia", ha postillado.

"Todo lo que pido a mi familia es que me dejen solo. Esto es sangre, no amor. Nunca estará a vuestro alrededor y no quiero estarlo. Yo soy el que dice que se ha acabado y entonces me mandas esto", ha señalado. (Europa Press)