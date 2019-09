Embajador de Alemania alerta desconfianza en las elecciones

El embajador de Alemania en Bolivia, Stefan Duppler, alertó ayer que la población tiene desconfianza de las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Admitió que está preocupado de lo que vaya a ocurrir el día después de la jornada electoral, por lo que espera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrolle un proceso transparente.

“A mí me preocupa el día después de las elecciones, qué va a pasar, ¿están todos de acuerdo que esos datos son limpios? Yo creo que hay mucha desconfianza en las elecciones generales y nosotros queremos asegurar que esas elecciones sean las más limpias posibles y puedan establecer los verdaderos resultados”, puntualizó el diplomático.

A la vez, el embajador indicó que están proporcionando asesoramiento técnico a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el fin de que el proceso del conteo rápido sea el más eficiente en este proceso electoral. La cooperación en cifras económicas alcanza a los 100.000 euros.

CONTEO RÁPIDO

A solo un mes de las elecciones generales se cambió al personal del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz y Cochabamba, tomando en cuenta que la instancia nacional del Serecí está a cargo de la actualización del padrón y coordinar el proceso de conteo rápido.

El artículo 53 del Reglamento de Elecciones Generales 2019 establece que el Serecí en cada departamento realizará la logística, planificación y la coordinación a nivel departamental que se requiera. Por otra parte, la Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico será responsable del Centro de Procesamiento de Datos.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, señaló que ya contrataron al personal a cargo del TREP y del sistema de cómputo y aseguró que tiene la capacidad requerida. En el caso de los notarios electorales están siendo seleccionados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de cada región.

Esto generó desconfianza en los opositores y advirtieron que se está gestando un posible fraude electoral para beneficiar al candidato del MAS. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, asevero que el TSE esta contratando a gente afín al partido oficialista para ejecutar acciones irregulares.

La empresa Neotec fue contratada por el TSE para el servicio de mantenimiento y soporte técnico para el TREP. Esa firma brindó el soporte para la transmisión rápida en el referéndum del 21 de febrero de 2016, sobre la reelección presidencial, que se realizó en cuatro horas y que garantizó la transparencia en cuanto a los resultados finales.

CUESTIONAMIENTOS

Los líderes y candidatos de la oposición cuestionaron en reiteradas ocasiones el trabajo que está realizando el ente electoral, tomando en cuenta que la pasada gestión habilitó la candidatura ilegal de Evo Morales y Álvaro García, para que participen de las elecciones primarias.

Anteriormente el embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre Krais, envió una carta a la presidenta de la instancia electoral, realizando observaciones a la demora en la designación de personal del proceso electoral, la contratación del sistema de conteo rápido, que perjudicaba al desarrollo del proceso electoral.

PORTAL

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Idea Internacional, con el respaldo de la Embajada de Alemania, ayer lanzó la plataforma virtual CANDIDat@s, una herramienta que establece un vínculo entre las propuestas de gobierno de las organizaciones políticas y los temas de interés de la población.

El director de Idea Internacional, Alfonso Ferrufino, señaló que la iniciativa obedece al fortalecimiento de colectivos, organizaciones, mujeres y juventudes, como sujetos activos de la agenda pública.

Todos los temas de interés son parte de una agenda de propuestas de políticas públicas trabajada, a lo largo de los últimos 2 años, por más de 200 organizaciones de jóvenes de todo el país.

Según IDEA Internacional, con la herramienta no se busca beneficiar a ninguna organización o alianza política en particular, por lo que cuando se opta por pedir el resultado, se pide establecer la prioridad del usuario eligiendo tres organizaciones políticas. No se puede elegir más de tres ni menos.