Movilizaciones masivas por cambio climático

En total se celebraron más de 5.000 eventos en todo el mundo. El objetivo de los llamados "Viernes por el futuro" (Fridays for Future) es movilizar a alumnos de todo el planeta para que presionen a quienes toman las decisiones en el mundo y a las grandes empresas, con el fin de que adopten medidas drásticas que frenen el calentamiento global provocado por la mano del hombre.

Los estudiantes de Vanuatu, en las islas Salomón, fueron los primeros que salieron a las calles. En Tokio, unas 3.000 personas protestaron de manera pacífica. "¿Qué queremos?, ¡Justicia climática! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!", repetían, mostrando pancartas que decían "No hay planeta B, ¡despierten!".

En Indonesia, varios miles de personas salieron a la calle en varias ciudades. "Greta Thunberg nos ha inspirado, pero todo esto no puede hacerlo una sola persona, todo el mundo debe implicarse", dijo Deby Natalia, una de las organizadoras de la manifestación de Yakarta. En Sudáfrica, medio millar de personas desfilaron en Johannesburgo.

En Europa, 15.000 personas se manifestaron en Bruselas, mientras en Alemania, donde los ecologistas tienen el viento en popa electoralmente, los manifestantes bloquearon la circulación en el centro de Fráncfort. En Berlín, la principal manifestación partió de la emblemática Puerta de Brandeburgo, reportó Infobae.

En París, se manifestaron poco menos de 10.000 personas. Jeannette, de 12 años, vino a manifestarse acompañada de su padre Fabrice. "Es mi cumpleaños y pedí venir, la situación me pone triste, estamos en apuros y lo estamos haciendo todo mal", agregó.

Otros miles de personas se manifestaron también en Reino Unido, como Laura-Louise Fairley, madre de una niña de 4 años, que se manifestó en Londres "en nombre" de su hija, frente "a la perspectiva aterradora" de los efectos del calentamiento en el "bienestar de los niños".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presidirá el lunes próximo una reunión de emergencia en la que pretende pedir a los líderes mundiales que fortalezcan y amplíen los compromisos adoptados en 2015 en el marco del Acuerdo de París.

REINO UNIDO

Otros miles de personas se manifestaron también en Reino Unido, como Laura-Louise Fairley, madre de una niña de 4 años, que se manifestó en Londres "en nombre" de su hija, frente "a la perspectiva aterradora" de los efectos del calentamiento en el "bienestar de los niños".

La agencia EFE reflejó el sentir de miles de jóvenes estudiantes, en gran parte adolescentes, arrancaron ayer en la plaza Foley de Nueva York la denominada "Huelga del Clima", para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas urgentes para revertir la crisis climática.

Con el lema "Nosotros nos manifestamos por ustedes, ¿Se manifiestan ustedes por nosotros?", partió la marcha desde una repleta plaza de Foley, en el sur de Manhattan, camino del Battery Park.

Ahí se espera que tomen la palabra varios activistas, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg, fuente de inspiración para miles de jóvenes en el mundo que piden medidas para frenar la degradación de la naturaleza.

FRASES

Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay planeta B" o "Sé parte de la solución, no a la polución", los jóvenes protagonizan una protesta que tiene su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos y que forma parte de una convocatoria internacional.

"¿Qué queremos? ¡Justicia climática! ¿Cuándo la queremos?, ¡Ya!", voceaban distintos grupos de participantes que denunciaban el cambio climático, los combustibles fósiles o la contaminación.

Entre gritos de apoyo y vítores de otra enorme multitud de jóvenes y adultos que animaba desde las aceras la marcha, la policía se encontraba con algunas dificultades para mantener el orden y evitar que los numerosos participantes que querían unirse no interrumpieran el avance de la cabeza.

La activista Xiye Bastida, adolescente mexicana de 17 años, que encabezaba la marcha, aseguró a la agencia EFE que quiere decirle a los líderes mundiales que estarán el lunes en la Cumbre del Clima de la ONU que "tomen un segundo para reflexionar sobre lo que está pasando".

CONSECUENCIAS

Bastida, que también participará en la reunión de Naciones Unidas, aseguró que los jóvenes tienen miedo a las consecuencias del cambio climático, y que presentarán varias peticiones a los presidentes y jefes de Estado.

"Deja de usar productos del petróleo, dale trabajo a los trabajadores de la industria del petróleo, una transición justa y queremos que tengan en mente que tienen que proteger nuestro futuro, porque somos el 20 por ciento del presente pero somos un 100 por cien del futuro", dijo.

Las autoridades de Nueva York han anunciado que 1,1 millones de estudiantes tienen permiso para faltar a la escuela para expresar su apoyo a la marcha, reportó la agencia EFE.

GRETA THUNBERG, LÍDER DE

HUELGA GLOBAL POR EL CLIMA

"Los ojos del mundo estarán sobre ellos", lanzó la adolescente de dieciséis años que el viernes movilizó al planeta, en una clara advertencia a la clase política, desde el escenario montado en Battery Park, en la ciudad de Nueva York.

La joven activista sueca, Greta Thunberg, quien inspiró las manifestaciones por el clima de los viernes en todo el mundo, más temprano había expresado su esperanza de que la sociedad haya alcanzado un "punto de inflexión".

Si bien no hay una cifra oficial sobre el número de participantes de estos eventos, Thunberg está encantada de que sean "millones". "Las cifras son increíbles, cuando ves las imágenes, es difícil de creer", dijo la activista de 16 años durante una entrevista en la alcaldía de Nueva York, antes de participar de la gran movilización que comenzaba alrededor del mediodía.

"Espero que sea un punto de inflexión para la sociedad, que muestre cuántas personas están involucradas, cuántas personas están presionando a los líderes, especialmente antes de la cumbre climática de la ONU", que se llevará a cabo el próximo lunes en Nueva York, agregó.

Los estudiantes se movilizaron masivamente este viernes en el mundo para exigir a las generaciones en el poder que actúen de una vez por todas frente a la urgencia climática.

Los alumnos de grandes ciudades como Sidney, Manila, Bombay, Seúl o Bruselas, entre otras, respondieron masivamente a la convocatoria lanzada por la joven activista sueca para dejar las aulas el viernes y participar en esta huelga escolar simbólica.

(EFE - Infobae - Agencias)