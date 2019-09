Ortiz quería a Ayo para una guerra política contra Mesa

El exvocero de Comunidad Ciudadana (CC) Diego Ayo aseguró ayer que el candidato a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, lo quiso contratar para hacer una guerra política contra el expresidente y candidato, Carlos Mesa, pero él dijo que prefirió irse con Mesa y “trabajar gratis”.

Dijo también que Ortiz le planteó atacar a Mesa para que Evo Morales continúe en el mandato hasta el año 2025. En tanto, los Demócratas y el MAS no le creen y piden pruebas de sus acusaciones.

“No voy a decir cuánto me quería pagar Oscar Ortiz, pero era buena plata. Pero, las condiciones eran simples: que Evo Morales se quede hasta el 2025, primer punto, y segundo punto que sí iba a haber guerra contra Carlos Mesa. Esos eran los puntos centrales”, afirmó Ayo en entrevista con Radio Deseo de la ciudad de La Paz.

Ayo, quien anteriormente dirigía la Fundación Pasos Kanki financiado por Samuel Doria Medina, líder de UN, fue designado vocero de Comunidad Ciudadana en junio, pero duró menos de dos semanas hasta que renunció debido a una polémica que se suscitó porque manifestó que la alianza de Carlos Mesa no había podido ni recaudar 10 millones de dólares.

El politólogo aclaró que la propuesta de Ortiz fue en marzo, antes de que fuera vocero de Comunidad Ciudadana, pero rechazó la oferta del senador porque no iba con sus valores.

Ayo aseveró, además, que rechazó la propuesta de Ortiz y prefirió ir a trabajar gratis con Carlos Mesa, porque no quería destruir la única oportunidad de que gane un candidato de oposición.

Respecto a Carlos Mesa, el politólogo aseveró que se ha distanciado de él después de su renuncia como vocero.

“Mi leve paso por la política, de básicamente dos meses, ha sido el mejor fracaso de la historia, he quedado pésimo con Samuel, me he distanciado de Carlos Mesa, y Oscar Ortiz me odia. Es un éxito total”, agregó irónicamente.

Al respecto, el vocero de Bolivia dice No, Vladimir Peña, no negó que le ofrecieron a Ayo trabajar con Ortiz para una guerra sucia contra Mesa. “Hablamos con Diego Ayo como con otros para apoyar la campaña de Bolivia dice No, él ya estaba cerca del entorno de Mesa. Le planteamos hacer una campaña contra la corrupción del MAS o del que fuere. Él prefirió quedarse con Mesa y nada más”.

En tanto, el oficialismo pidió a Diego Ayo que presente pruebas de sus acusaciones.