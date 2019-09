Gobernación pide a Morales que respete el duelo cruceño

A pocos días de cumplirse la efeméride del 24 de septiembre, el presidente Evo Morales celebra actos de entrega de obras, con demostración de bailes y discursos, en el departamento más afectado por los incendios forestales de los últimos años: Santa Cruz. Esta actitud molestó a funcionarios de la Gobernación y le pidieron que “se ubique” porque los cruceños están de duelo.

“Presidente ubíquese, estamos de duelo”, exclamó indignado el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Aguilera, reportó Erbol.

“El Gobierno no se ubica: Santa Cruz está de duelo, nuestra Chiquitania arde y vienen a hacer proselitismo en suelo cruceño, entregas de obra, fiestas, música; cuando otros estamos combatiendo los incendios arriesgando vidas”, lamentó Aguilera. “Nuestra flora y nuestra fauna se está ardiendo y el Gobierno continúa un proselitismo electoral totalmente fuera de contexto y de realidad”, cuestionó.

Fustigó al Presidente: “Viene en su avión, se va en su helicóptero y (aquí) no tenemos las herramientas para combatir el fuego”. “No necesitamos spots necesitamos acciones”, demandó el alto funcionario departamental. “Se dedican a la campaña o se dedican efectivamente de una vez por todas a combatir el fuego”, agregó el secretario

“Es por eso que el 24 de Septiembre el gobernador no los ha invitado a esta tierra, porque no son bienvenidos a esta tierra que está sufriendo mientras usted está festejando. Se equivoca”, le dijo Aguilera a Evo. También enfatizó que los cruceños llevan “más de un mes en desastre departamental y hasta ahora el gobierno no declara desastre nacional”. “Dejemos de festejar y comencemos a trabajar”, reclamó.

La Gobernación informó que a la fecha persisten 48 incendios y 3 millones de hectáreas quemadas. Aguilera recordó que el Gobernador convocó hace una semana al presidente para conformar comandos únicos para combatir el fuego y no hubo respuesta para “este desastre que no quiere admitir”.

EVO ENCABEZA ACTOS

El presidente Evo Morales participó en los últimos días en diversos actos de entrega de obras o firmas de inicio de obras celebrando la efeméride cruceña en diferentes localidades del departamento de Santa Cruz. El también candidato acelera los actos de entrega de obras ya que en los próximos días tendrá que ausentarse para viajar a la ciudad de Nueva York donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los actos de entrega o de inicio de obras no están exentos, sin embargo, de la participación de dirigentes de los movimientos sociales afines al MAS, e incluso de varios candidatos, como se puede apreciar en varias fotografías y en las transmisiones en directo de canal estatal Bolivia TV.

Este jueves, la agenda de actos públicos se inició a las 6.20 de la mañana y desde esa hora se vio a personas de todas las edades participando de los actos.

Estos son algunos de los actos en los que participó solo este jueves el presidente y candidato del MAS, hasta horas de la tarde: acto de entrega del módulo educativo “El Manantial” en Warnes, acto de inicio de obras barriales en la misma ciudad, acto de firma de 20 proyectos para 35 barrios en la ciudad de Montero; acto de entrega del Condominio Altos de Cotoca, con 960 departamentos, en el municipio del mismo nombre, denominado el más grande del los entregados por el Estado; planta de granos en la localidad de San Julián, maquinaria e implementos agrícolas, e inicio de obras barriales en el municipio de La Guardia.