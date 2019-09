Diplomáticos hacen campaña para el MAS en el exterior

Funcionarios diplomáticos de Bolivia en Argentina y España realizan campaña electoral para el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García; convocan a reuniones y participan de la inauguración de casas de campaña. En tanto, los opositores cuestionan que los funcionarios usen su cargo para actividades proselitistas y lamentan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no emita ningún criterio al respecto.

En fotografías y videos enviados a EL DIARIO, además publicados en las redes sociales, se puede observar al cónsul general Ademar Valda, quien renunció a su cargo de diputado el 27 de agosto, en la inauguración de tres casas de campaña del partido oficialista el 7 de septiembre en el barrio de Villa Lugano, Celina y Liniers que está cerca la terminal de la capital federal, Buenos Aires.

Una semana después, sostuvo un encuentro con los militantes en la casa de campaña de Villa Lugano, donde les instruye a que su principal tarea es fomentar el voto en ese país y garantizar la victoria de Evo Morales y Álvaro García en primera vuelta. Además, indicó que se instalaron consulados móviles para evidenciar si todos los compatriotas están inscritos e instar a que voten por el MAS.

“Muchos compañeros me dicen: yo no me inscribí para no votar y nosotros hemos revisado su registro y resulta que están habilitados para votar, como ellos hay muchos. La tarea de toda la militancia es fomentar al voto y debemos tener una alta participación para garantizar la victoria (de Evo Morales y Álvaro García) en primera vuelta y les digo que estamos bien en las encuestas y debemos trabajar como si estuviésemos mal”, señaló el diplomático.

En las últimas semanas, el MAS está reforzando la campaña electoral en el exterior, el embajador de Bolivia en Argentina Santos Tito, al igual que Valda participaron en varias actividades proselitistas desarrolladas en ese país. El 3 de septiembre se reunieron con la Coordinadora del Proceso de Cambio MAS-IPSP Argentina, para coordinar y establecer algunos puntos sobre la campaña a favor del binomio oficialista.

ACTIVIDADES

Uno de los integrantes de la coordinadora por el cambio de argentina, Víctor Huaranca, informó a este medio que están trabajando desde la pasada gestión. Indicó que fueron parte de los consulados móviles para la entrega de los documentos de identificación a los ciudadanos bolivianos. Además que coadyuvaron en el empadronamiento permanente y masivo que se produjo en ese país, a partir de esa actividad comenzaron con la campaña electoral.

“Ese es el punto de inicio para dar nuestro voto al proceso de cambio, nuestro respaldo al presidente Evo Morales. Todos juntos debemos continuar apoyando a que gane en las elecciones”, resaltó el militante.

A la vez, Huaranca aseguró que el 85 por ciento de los residentes bolivianos en el vecino país respaldarán la candidatura de Evo Morales y garantizó que votarán por el mandatario.

BARCELONA

Este mismo panorama se replica en Barcelona, España, donde la cónsul Miriam Agreda Rodríguez también participó en la inauguración de la casa de campaña en esa ciudad, el pasado sábado. En las fotografías se la observa con una polera azul con la inscripción “Evo pueblo, futuro seguro”, el logo de la campaña del partido oficialista.

ITALIA

Un grupo de residentes bolivianos en Italia realizaron varias actividades durante los últimos días en la ciudad de Bérgamo, Milano, Lecco y Genova. El exviceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio es embajador de Bolivia en ese país.

CASAS DE CAMPAÑA

A mediados del mes pasado, los militantes del MAS en argentina inauguraron un total de 13 casas de campaña en barrios de la capital argentina. El 21 de septiembre está previsto la apertura de otro ambiente proselitista en una de las zonas más concurridas por los compatriotas bolivianos.

Según los datos del Órgano Electoral, Argentina tiene un total de 162.646 votantes, es decir concentra el 47.23 por ciento de los inscritos en el exterior. Los opositores consideran que el MAS está apuntando a obtener el mayor respaldo en este país, pero generando un posible fraude.

POSTURAS

Al respecto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Yesenia Yarhui, manifestó que el MAS está usando a todas las instituciones del estado para garantizar su victoria a toda costa. Lamentó que los diplomáticos no estén atendiendo las demandas de los residentes bolivianos, tarea prioritaria para esas autoridades

A la vez, cuestionó que el Tribunal Supremo Electoral no establezca ninguna sanción en contra del partido oficialista, a pesar de las denuncias que se presentaron por el uso de los bienes el Estado.

Sin embargo, su colega oficialista, Lino Cárdenas, justificó los actos de los diplomáticos y señaló que solo son especulaciones por parte de los opositores, les sugirió que si existen pruebas de esas acciones deben hacer la denuncia respectiva al ente electoral.